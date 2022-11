Teutonen treffen alten Bekannten Der Fußball-Bezirksligist aus Kleinenbroich empfängt Lürrip mit seinem Ex-Trainer Norbert Müller. Der neue Coach der Dormagener steht vor seinem ersten Heimspiel.

Marko Niestroj kämpft in seinem ersten Heimspiel als Dormagen-Trainer gegen die SG Rommerskirchen/Gilbach, um wichtige Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga. Für Gnadental steht das Topspiel gegen Eller an.

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr

Gruppe1: DJK Gnadental (2.) – TSV Eller (3.). Der TSV Eller ist in bestechender Form, die Düsseldorfer konnten fünf der letzten Partien für sich entscheiden. „Das Team ist sehr ausgeglichen, es hat kaum Schwächen“, meint DJK-Trainer Sebastian Michalsky. Seine Truppe zeigte jüngst gegen Bayer Dormagen zwei Gesichter. Im ersten Durchgang stand der Tabellenzweite neben sich und ging mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine. Nach dem Wiederanpfiff drehte die DJK auf und gewann mit 5:2. „Ich habe der Mannschaft schon gesagt, dass wir uns so eine schwache erste Hälfte gegen Eller nicht erlauben dürfen“, erklärt Michalsky.

„Wir müssen die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen optimieren und brauchen ein gutes Timing, um die nötige Kompaktheit auf den Platz zu bringen“, verrät er. Kapitän Benedikt Hambloch soll für jene Kompaktheit sorgen. Der Verteidiger feierte gegen den Dormagen sein Startelfcomeback nach langer Verletzung. „Er ist wieder fit und deshalb gesetzt. Er lebt seine Kapitänsrolle“, sagt Michalsky.