Teutonen spielen nur Unentschieden

So., 13.04.2025, 11:30 Uhr

Am bewölkten Sonntagvormittag empfing unsere 1. Herrenmannschaft den SV Akgüney Spor zum Topspiel des 20. Spieltag. Von Anfang an war das Spiel von hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen geprägt. Nach leichtem Chancenplus für die Gäste, erzielte Henry Böhm im Doppelpass mit Fabian Ferster das 1:0 für den Tabellenführer aus dem Olympiapark. Teutonia übernahm danach immer mehr Spielanteile und erhöhte den Druck auf den Gegner. Wenig später landete der Ball wieder ein Mal bei Fabian Ferster, der als letzter Mann nach langem Ball von Max Menzer im Vollsprint zu Fall gebracht wurde. Die Folge: Rote Karte für den Spieler von Akgüney Spor. Der darauffolgende Freistoß wurde von Fabian Ferster durch die Mauer im linken Toreck platziert, 2:0 für den FCT. Mit dieser Aktion ertönte auch der Halbzeitpfiff.

Voller Selbstbewusstsein gingen die Teutonen an die 2. Halbzeit heran und erspielten sich in Überzahl einige nennenswerte Chancen, die jedoch alle ungenutzt blieben. Lange Zeit blieben die Hausherren defensiv stabil, bis Precieux Dinganga mit einem sehenswerten Sonntagsschuss auf 1:2 aus Sicht der Gäste verkürzte. Der Anschlusstreffer brachte Akgüney zurück ins Spiel und es folgten hitzige Minuten, in denen sich der FCT zwar Chancen erspielte, diese jedoch nicht verwerten konnte. 10 Minuten vor Spielende kamen die Gäste nach einem unkontrollierten Klärungsversuch zum 2:2-Ausgleich durch Luca Geiling. Trotz weiterer Chancen auf Seiten der Teutonen trennten sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden, dass das Titelrennen weiter heiß hält.