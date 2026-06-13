Teures Vergnügen: WM-Bierpreise brechen historische Rekorde

Durchschnittliche Bierpreise bei FIFA-Fußball-Weltmeisterschaften 2006–2022 – Foto: PlayersTime

Fußballfans weltweit bereiten sich auf einen Monat voller Spannung vor. Doch jenseits von Toren und Dramatik hat ein fester Bestandteil des Spieltags seinen ganz eigenen Preis: das Bier. Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen unseren neuen Bericht vorstellen, der aufzeigt, wie viel Fans während des Turniers für ein Bier (ein „Pint“) bezahlen müssen.

Für diesen Vergleich hat das Team von PlayersTime die durchschnittlichen Bierpreise in den 16 Stadien recherchiert, in denen im kommenden Monat die Spiele stattfinden. Zudem haben wir untersucht, wie sich die Bierpreise bei der WM im Laufe der letzten fünf Turniere entwickelt haben und warum die Kosten für ein Bier zum Anstoßen ein immer wichtigerer Teil des Fan-Erlebnisses geworden sind. Darüber hinaus haben wir die Preise in den jeweiligen Austragungsorten mit denen in den Stadien verglichen – mit interessanten Ergebnissen. Alle für diese Analyse erhobenen Daten sind über diesen Link auf Google Drive abrufbar.

Unsere Untersuchung deckt ein eklatantes Preisgefälle bei der WM auf: Die Bierpreise reichen von lediglich 2,75 $ in Guadalajara bis zu 16,50 $ in Los Angeles, wobei einige Stadien mehr als das Doppelte der Preise in lokalen Bars verlangen.