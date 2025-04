Teurer Grafinger Rettungsspaß - Ebersberg macht das Aufstiegsrennen spannend

SV Dornach II – TSV Ebersberg II ⇥3:0 Die zweite Mannschaft des TSV Ebersberg sorgt unfreiwillig für Spannung im Kampf um die Meisterschaft in der A-Klasse 6 (München) bzw. den Relegationsplatz. Schien es bis vor einigen Spieltagen, als hätte die Elf von Stefan Holzmann die Hand bereits am Ticket für die Kreisklasse, so rückt die Konkurrenz nun näher. Wofür zuletzt der Tabellenvierte SV Dornach II mit einem 3:0-Heimsieg sorgte. Noch stehen die „kleinen Eber“ zwar auf Position zwei, doch der Vorsprung ist auf zwei Zähler geschrumpft.

Kritik konnte und wollte Holzmann nicht üben. „In der ersten Halbzeit sind wir klar besser, aber wir brauchen ein Tor, damit es läuft.“ Doch das gelang eben den Dornachern (50.). „Und dann fehlt bei uns die Leichtigkeit, einfach weiterzumachen.“ Spätestens mit dem 0:2 (59.) war der Eber-Wille gebrochen. „Wir hauen uns hinten momentan die Dinger selber rein“, ärgerte sich Holzmann über den 0:3 (79.)-Endstand.