Teurer, als die Polizei erlaubt: BSC empfängt Kickers Offenbach Warum Regionalligist Bahlinger SC gegen Kickers Offenbach nicht zu seinem normalen Spieltermin am Samstag antreten kann und auf den Sonntag ausweichen muss

Zwei Heimspiele sind es (nur) noch für den Bahlinger SC bis zur Winterpause in der Fußball-Regionalliga – und beide Partien haben es in sich. Am Samstag, 3. Dezember, erwarten die Bahlinger den aktuellen Tabellenführer VfB Ulm im Kaiserstuhlstadion. Bereits an diesem Wochenende kreuzt ein weiterer Traditionsverein bei den Rot-Weißen auf: Kickers Offenbach gastiert beim BSC aber nicht zum angestammten Spieltermin am Samstag, sondern erst am Sonntag, 14 Uhr. Das hat mit dem Sparwillen des Landes Baden-Württemberg zu tun. Mehr bei BZ-Plus.