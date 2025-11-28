Teufelskerl Taner und später Gegentreffer: KFC scheitert in Kleve

Trotz größtenteils ordentlicher Leistung stand am Ende die Null auf Seiten des KFC Uerdingen. Mit einem Foulelfmeter in der Schlussphase hatte schließlich auch das Kellerkind 1. FC Kleve die Nase vorn, sammelt drei wertvolle Zähler im Abstiegskampf.
Es war die erwartet harte Kost am Bresserberg. Beide Seiten versuchten sich gelegentlich immer wieder mit langen Bällen, echte Gefahr entstand dabei aber nur selten. Mehr als so manche Halbchance durch den auffälligen, doch glücklosen Diwan Duyar (15., 24.) und auf der anderen Seite Nedzhib Hadzha (23.) kam nicht auf. Erst kurz vor Halbzeitpfiff wurde es dann auch endlich etwas konkreter. Auf einen Eckball folgend setzte Noah Tomson für den KFC zum Schlenzer an, doch traf nur den Innenpfosten (37.), den Abpraller konnte die Klever Hintermannschaft schließlich bereinigen. Wenig später meldete sich dann auch der 1. FCK noch einmal offensiv an, erneut trat Duyar in Szene, doch nach dynamischem Dribbling konnte er seinen Versuch nicht aufs Tor setzten (39.).
Nach dem Seitenwechsel raffte sich der KFC zu einer Drangphase auf - und kam auch zu wirklich zwingenden Szenen. Hadzha steckte durch auf Etienne-Noel Reck, der in Richtung Ahmet Taner marschierte, doch der Keeper machte es stark und parierte sowohl gegen den Uerdinger Stürmer, als auch im Nachschuss gegen Alexander Lipinksi (56.). Und auch kurz darauf stand der Schlussmann der Klever im Fokus. Zunächst parierte er einen Distanzschuss und war auch direkt danach doppelt gegen Reck zur Stelle (58.). Allmählich konnten sich die Hausherren aus dem Würgegriff der Krefelder befreien, es wurde wieder offener.
So kam Kleve seinerseits dann auch wieder gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Ole Päffgen fälschte einen Abschluss von Niklas Klein-Wiele ab, das Spielgerät trudelte aber noch am Pfosten vorbei (67.). Auf der anderen Seite köpfte Seongsun You einen Kopfball am Tor vorbei (69.). Beide Seiten isolierten sich stückweise wieder, es blieb bis zur Schlussphase eine nervöse Angelegenheit. Und ein entscheidendes Mal brach Kleve dann doch noch einmal durch. Der kurz zuvor eingewechselte Joel Agbo wurde im Strafraum von Jan Bachmann gelegt. Beim fälligen Strafstoß ließ Nermin Badnjevic Keeper Jonas Holzum keine Chance (84.). Uerdingen löste daraufhin naturgemäß die eigene Defensive auf und schmiss alles nach vorne, doch stattdessen vergab eigentlich nur Kleve durch Klein-Wiele die Chance zum Knockout (90.). Trotz beinahe zehnminütiger Nachspielzeit wollte den Gästen nicht mehr viel einfallen, am Ende steht eine bittere Pleite zu Buche, die mit Blick auf den ebenfalls sieglosen Tabellenführer vielleicht doch schneller abzuhaken ist. Auf der anderen Seite gelingt Kleve ein eminent wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf.
1. FC Kleve – KFC Uerdingen 1:0
1. FC Kleve: Ahmet Taner, Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali (90. Tim Haal), Memlan Darwish, Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster, Juliano Ismanovski, Diwan Duyar (81. Joel Agbo), Dario Gerling (66. Ole Kook), Elias Reffeling (60. Ilkay Arif Akpinar) - Trainer: Umut Akpinar
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You (90. Batuhan Özden), Alexander Lipinski, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Nedzhib Hadzha (86. Dominik Burghard), Noah Tomson, Etienne-Noel Reck, Adam Tolba (81. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr
Schiedsrichter: Lukas Luthe (Essen)
Tore: 1:0 Nermin Badnjevic (84. Foulelfmeter)