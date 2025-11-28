Alexander Lipinski und der KFC müssten mit leeren Händen aus Kleve abreisen. – Foto: Ralph Görtz

Teufelskerl Taner und später Gegentreffer: KFC scheitert in Kleve Oberliga Niederrhein: Der 1. FC Kleve behauptete sich dank eines späten Siegtreffers von Nermin Badnjevic mit 1:0 (0:0) gegen den KFC Uerdingen. Schlussmann Ahmet Taner hielt die Null in den entscheidenden Momenten fest.

Trotz größtenteils ordentlicher Leistung stand am Ende die Null auf Seiten des KFC Uerdingen. Mit einem Foulelfmeter in der Schlussphase hatte schließlich auch das Kellerkind 1. FC Kleve die Nase vorn, sammelt drei wertvolle Zähler im Abstiegskampf.

Müde Angelegenheit in Halbzeit eins Es war die erwartet harte Kost am Bresserberg. Beide Seiten versuchten sich gelegentlich immer wieder mit langen Bällen, echte Gefahr entstand dabei aber nur selten. Mehr als so manche Halbchance durch den auffälligen, doch glücklosen Diwan Duyar (15., 24.) und auf der anderen Seite Nedzhib Hadzha (23.) kam nicht auf. Erst kurz vor Halbzeitpfiff wurde es dann auch endlich etwas konkreter. Auf einen Eckball folgend setzte Noah Tomson für den KFC zum Schlenzer an, doch traf nur den Innenpfosten (37.), den Abpraller konnte die Klever Hintermannschaft schließlich bereinigen. Wenig später meldete sich dann auch der 1. FCK noch einmal offensiv an, erneut trat Duyar in Szene, doch nach dynamischem Dribbling konnte er seinen Versuch nicht aufs Tor setzten (39.).

Heute, 20:00 Uhr 1. FC Kleve 1. FC Kleve KFC Uerdingen KFC Uerdingen 1 0 Abpfiff Nach dem Seitenwechsel raffte sich der KFC zu einer Drangphase auf - und kam auch zu wirklich zwingenden Szenen. Hadzha steckte durch auf Etienne-Noel Reck, der in Richtung Ahmet Taner marschierte, doch der Keeper machte es stark und parierte sowohl gegen den Uerdinger Stürmer, als auch im Nachschuss gegen Alexander Lipinksi (56.). Und auch kurz darauf stand der Schlussmann der Klever im Fokus. Zunächst parierte er einen Distanzschuss und war auch direkt danach doppelt gegen Reck zur Stelle (58.). Allmählich konnten sich die Hausherren aus dem Würgegriff der Krefelder befreien, es wurde wieder offener.