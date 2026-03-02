Teufelskerl Raber rettet Habacher Sieg

Da Habach vor dem Spitzenspiel ein Torwartproblem hatte, erklärte sich Spielertrainer Benny Raber, (normal als Feldspieler unterwegs), spontan bereit das Tor zu hüten. Und dies, obwohl er zum letzten Mal in der Jugend zwischen den Pfosten stand.

Rund 200 Zuschauer wurden Zeuge eines hochklassigen A-Klassen Spieles. Nach einer kurzen Zeit des Abtastens erzielte Simon Schwalm, auf Zuspiel von Christoph Herrmann, das 1:0 für die Hausherren. Die Gäste zeigten sich allerdings unbeeindruckt und kamen nur vier Minuten später zum Ausgleich. Torschütze war Sezgin Bülcan. In der Folge setzten beide Teams auf kämpferische Akzente. Nach rund einer Stunde Spielzeit gab es dann erneut Jubel im Lager der Grün/Weißen. Vorausgegangen war ein sehenswerter Spielzug, ausgehend von Lukas Schneider, der das Leder mustergültig zu Tim Casper spielte und dieser den Ball zum 2:1 versenkte. Unmittelbar danach verpasste Christoph Herrmann das 3:1, als er einen blitzsauberen Konter ungenutzt ließ.