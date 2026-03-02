Teufelskerl Raber rettet Habacher Sieg

Ausgerechnet Spielertrainer Benny Raber avancierte sich zum Matchwinner dieser Spitzenpartie.
Da Habach vor dem Spitzenspiel ein Torwartproblem hatte, erklärte sich Spielertrainer Benny Raber, (normal als Feldspieler unterwegs), spontan bereit das Tor zu hüten. Und dies, obwohl er zum letzten Mal in der Jugend zwischen den Pfosten stand.
Rund 200 Zuschauer wurden Zeuge eines hochklassigen A-Klassen Spieles. Nach einer kurzen Zeit des Abtastens erzielte Simon Schwalm, auf Zuspiel von Christoph Herrmann, das 1:0 für die Hausherren. Die Gäste zeigten sich allerdings unbeeindruckt und kamen nur vier Minuten später zum Ausgleich. Torschütze war Sezgin Bülcan. In der Folge setzten beide Teams auf kämpferische Akzente. Nach rund einer Stunde Spielzeit gab es dann erneut Jubel im Lager der Grün/Weißen. Vorausgegangen war ein sehenswerter Spielzug, ausgehend von Lukas Schneider, der das Leder mustergültig zu Tim Casper spielte und dieser den Ball zum 2:1 versenkte. Unmittelbar danach verpasste Christoph Herrmann das 3:1, als er einen blitzsauberen Konter ungenutzt ließ.
In der Schlussphase setzte Falscheid alles auf eine Karte. Es lief bereit die Nachspielzeit, da entschied der Unparteiische auf Handelfmeter für Falscheid. Der eingewechselte Manuel Dörr schnappte sich das Leder, fand allerdings in Teufelskerl Benny Raber seinen Meister.
Spielertrainer Benjamin Raber nach der Partie: "Unterm Strich geht unser Sieg in Ordnung, obwohl Falscheid zu den besten Teams der Liga zählt. Wir haben heute alle 110% gegeben. Jeder ist an seine Leistungsgrenze gegangen."