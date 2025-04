Teuer verkauft

An einem sonnigen Ostermontag stand für die Reserve des SV Fortuna Ballendorf ein Auswärtsspiel bei dem TSV Bernstadt an. Die Fortuna, welche an diesem Spieltag mit Verletzungssorgen anreiste sah sich dem Tabellenführer der Reservemannschaften gegenüber. Wie erwartet gestaltete sich das Spiel für die Ballendorfer schwer. Der TSV Bernstadt übernahm früh die Kontrolle über das Spiel und konnte sich, unter anderem durch drei beinahe identisch ausgeführte Eckstöße, gefährliche Chance erspielen. Insgesamt schlug sich die Fortuna aber trotz der starken Feldüberlegenheit der Bernstadter wacker und ließ nur wenige wirkliche Chancen zu. Erst in der 27. Minute konnten die Ballendorfer einen ersten Konter setzten, welcher durch ein Foul der Bernstadter jedoch rechtzeitig unterbunden wurde. In der 35. Minute kam es wie es kommen musste und die Bernstadter erzielten die 1:0 Führung durch einen Ball in Rückraum. Hierfür wurde der Ball nach einem Pass in den Rückraum stark in die Ecke, unhaltbar für den stark agierenden Ballendorfer Keeper Fabian Kröner, welcher bereits das ein oder andere Mal die Bernstadter Führung verhinderte, geschossen. In den Folgeminuten drängte der TSV sehr stark auf die 2:0 Führung, was durch die Fortuna jedoch verhindert werden konnte, sodass es mit einem Spielstand von 1:0 in die Halbzeitpause ging.

In der zweiten Hälfte setzte sich der Spielverlauf der ersten 45. Minuten fort. Der TSV Bernstadt übernahm sofort wieder die Spielkontrolle und drängte weiterhin darauf die Führung auszubauen. Der Ballendorfer Keeper rettet einige weitere Male sehr stark und verhinderte so vorübergehend die 2:0 Führung. In der 75. Minute jedoch war es soweit und der TSV Bernstadt erhöhte auf 2:0, was auch dem Endstand entsprach.