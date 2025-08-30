"Teuer erkaufter" Römer-Sieg - Pollings erster 3er - R'felden obenauf

So recht zum Jubeln zumute war es den Künzinger Kickern nach Abpfiff der Partie gegen die Reserve des SV Schalding-Heining trotz des 1:0-Heimsiegs - dem insgesamt sechsten Saison-Triumph - wahrlich nicht, denn: Stürmer Christian Seidl musste mit dem Rettungswagen ins nächste Krankenhaus gebracht werden. Der erste Verdacht auf eine schwerere Verletzung hat sich - Gott sei Dank - jedoch nicht bestätigt. FuPa-Informationen zufolge musste Seidl am Schleimbeutel genäht werden - und konnte das Krankenhaus im Anschluss wieder verlassen.
Die Römer bleiben sportlich jedenfalls punktgleich mit Spitzenreiter Ruhmannsfelden auf Rang zwei der Tabelle, die Passauer Vorstädter haben nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage den ersten Misserfolg zu verkraften.
In der zweiten Top-Begegnung an diesem Bezirksliga-Samstag zwischen dem SV Garham und den Lerchenfeld-Kickern aus dem Landkreis Regen behielten letztere nach 90 Minuten mit 3:1 die Oberhand. Kurios: Zwei binnen fünf Minuten verwandelte Elfmeter sorgten in der zweiten Hälfte für die Entscheidung. Die Freidhofer-Elf kann somit auch im fünften Spiel in Folge überzeugen, während die Stemplinger-Truppe sich nach der vorausgegangenen 0:4-Niederlage gegen Schalding erneut geschlagen geben musste.
Die zuletzt gut aufspielenden "Stodbärn" aus Grafenau kassierten etwas überraschend ihre mittlerweile dritte Saisonniederlage: Mit einer 2:3-Schlappe verließ die Elf von Trainer Alex Adam nach 90 Minuten den Platz im Donau-Wald-Stadion zu Deggendorf, wo die heimische Truppe von Trainer Ben Penzkofer nach drei sieglosen Partien erstmals wieder voll punkten konnte. Den entscheidenden Treffer markierte Alexander Sperl rund fünf Minuten vor dem offiziellen Spielende. Ein herber Dämpfer für Grafenau, das weiterhin auf Platz drei rangiert. Deggendorf rückt von Rang elf auf neun vor.
Für die Überraschung des Spieltags dürfte wohl Tabellenschlusslicht Oberpolling gesorgt haben, das sich mit 2:0 in Mauth souverän seinen ersten Dreier überhaupt in dieser Spielzeit sicherte. Koller und Raza netzten gegen harmlose Waidler für die Lüftl-Elf ein, die nach drei Begegnungen ohne Torerfolg endlich wieder einmal jubeln durfte. Das Madl-Team hingegen ist nun seit fünf Partien ohne Dreier - und verliert in der Rangliste weiter an Boden.
Ebenfalls verblüffte Gesichter hinterließ "Kellerkind" FC Obernzell-Erlau, das mit einem 5:2-Erfolg gegen den SV Hutthurm aufhorchen ließ. Pfeil, Kurzböck, Sharankov und zweimal Schramm markierten die Treffer für die Mannen von Trainer Jochen Fröschl, die nach vier sieglosen Partien von Platz 15 auf 13 vorrücken. Für die Elf von Coach Stefan Richter, die damit von Platz acht auf elf zurückrutscht, war's die vierte Niederlage in den bisherigen acht Saisonspielen.
Weiterhin auf Erfolgskurs bleibt auch die SpVgg Niederalteich, die sich mit auf heimischem Geläuf mit 2:1 gegen den TSV-DJK Oberdiendorf durchsetzte. Die Kesten-Elf wahrt nunmehr seit fünf Begegnungen den Nimbus des Unbesiegbaren. "Deandorf" hingegen wartet seit fünf Partien auf den nächsten Dreier.
Der SV Grainet holte sich ebenfalls den nächsten Sieg in der Partie gegen den SV Hofkirchen. Endstand: 2:1 für die Elf von Trainer Johannes Gastinger, nun aktueller Fünfplatzierter. Aufsteiger Hofkirchen bleibt erneut ohne Zählbares zurück...
Das Spiel aus Sicht von Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Ein gutes Bezirksliga-Spiel, in dem Schalding der erwartet schwere Gegner war. Die erste Hälfte verlief trotz hohem Tempo relativ chancenarm. Wir hatten durch Drexler eine Hundertprozentige, die wir nicht verwandeln, der Gegner zwei, drei Halbchancen. Das 0:0-Unentschieden zur Pause war demnach leistungsgerecht.
Nach einer Umstellung sind wir dann besser in die zweite Halbzeit gestartet. Schalding hatte eine gute Konterchance zur Führung. Wir machen dann aber das 1:0 per 40-Meter-Distanzschuss durch Burmberger, bei dem der Torwart etwas zu weit vorm Gehäuse gestanden ist.
Fünf Minuten vor Schluss gab es dann eine äußerst unschöne Szene, bei der sich Christian Seidl schwer verletzte: Ein Zweikampf an der Auslinie, der Schaldinger Verteidiger checkt unseren Stürmer so heftig, dass er in die Gästekabine stürzt und sich an einem Eisenteil schwer am Kopf und am Ellbogen verletzt. Seidl musste mit dem Sanka abtransportiert werden. Zwar haben die beiden Teams die fünf Minuten noch zu Ende gespielt, aber in der Folge befand sich unsere Mannschaft in einer Art Schockstarre. Eine schlimme Situation und ein teuer erkaufter Sieg. Wir freuen uns zwar, weil die Leistung gepasst hat - doch aufgrund der Verletzung ist die Stimmung vor dem Topspiel gegen Ruhmannsfelden nun freilich etwas getrübt."
Das Spiel aus Sicht von Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Das war ein insgesamt ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, der aber nach dem Ausgleich der Gastgeber definitiv in der Schwebe lag. Unsere Auswechselspieler konnten uns dann in der Endphase den entscheidenden Vorteil verschaffen - und mit zwei absolut berechtigten Elfmetern konnten wir das Spiel für uns entscheiden."
Das Spiel aus Sicht von Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): "Wir sind von der ersten Minute an kompakt gestanden, konnten immer wieder Nadelstiche setzen und haben zu einem günstigen Zeitpunkt den Führungstreffer erzielt. Mauth hat gespielt, wir haben aber sehr aggressiv gegen den Ball gearbeitet. Die Halbzeitführung war verdient, Mauth hatte so gut wie keine Torchance aus dem Spiel heraus, konnte lediglich nach Standards für Gefahr sorgen.
Kurz nach dem Seitenwechsel haben wir dann mit einem super Spielzeug durch zwei Doppelpässe und einem Rückpass von der Grundlinie das 2:0 gemacht. Über die gesamte Spielzeit betrachtet war's ein verdienter Sieg für unsere Mannschaft, Mauth hat zwar alles versucht, wir haben jedoch eine sehr gute kämpferische Leistung gezeigt.
In Sachen Personalien: Bei uns sind Dominik Marold und Florian Feichtinger aufgelaufen, die seit zwei Jahren nicht mehr gespielt und kein einziges Training absolviert hatten. Der Grund: Uns fehlen derzeit sechs Leistungsträger, was unser momentan größtes Handicap ist."
Das Spiel aus Sicht von Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Nächster Heimdreier für unsere Mannschaft, das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen. Darüber freuen wir uns natürlich riesig und bleiben in der Punktespur. Daher sind wir mega-happy! Zur Partie: Die ersten zehn Minuten gehen an Oberdiendorf, im Anschluss nehmen wir das Zepter in die Hand und machen den 1:0-Führungstreffer. Vor der Halbzeit kommen wir zu einer Riesenchance zum 2:0, die wir leider vergeben. Die ersten 45 Minuten gehen jedoch klar an uns.
Die zweite Hälfte geht nach einer Art Rollentausch an Oberdiendorf, wobei die Gäste jedoch nicht zwingend aufgetreten sind. Dennoch kommen sie zum 1:1-Ausgleich. Wir geraten dann zehn Minuten vor Schluss in Unterzahl, können aber durch einen individuellen Fehler von Oberdiendorf auf 2:1 erhöhen, was zu diesem Zeitpunkt uns fast schon etwas schmeichelhaft in die Karten gespielt hat. Alles in allem wäre es ein Unentschieden-Spiel gewesen, nichtsdestotrotz haben wir viel investiert in die Begegnung - und freuen uns umso mehr darüber, dass wir die drei Punkte zuhause behalten."
Das Spiel aus Sicht von Jochen Fröschl (Trainer Obernzell-Erlau): "Wir haben heute verdient gewonnen, obwohl wir uns das Leben wieder selbst schwer gemacht haben, da der erste Gegentreffer mit großer Mithilfe unsererseits gefallen ist. In der Folge zeigten wir Moral und machten per Elfmeter ein wichtiges Tor kurz vor dem Pausenpfiff.
Wir sind dann nach dem Seitenwechsel in Führung gegangen, haben jedoch postwendend das Gegentor kassiert. Da haben wir uns auch wieder nicht gut angestellt. Doch dann hatten wir das Glück, das wir in den vergangenen Wochen vermissen ließen - und haben zur richtigen Zeit die weiteren Tore erzielt. Ein verdienter Erfolg, der in der Höhe vielleicht um einen Treffer zu hoch ausgefallen ist. Wir sind aber froh, dass wir endlich wieder mal einen Dreier haben einfahren können!"
Das Spiel aus Sicht von Stefan Richter (Trainer SV Hutthurm): "Ein verdienter Sieg für Obernzell-Erlau. Sie waren heute aggressiver, disziplinierter und haben das gemacht, was sie können. Es war ein Kampfsieg, den Obernzell definitiv mehr wollte - von unserer Seite war''s zu wenig. Die erste Hälfte verlief noch relativ ausgeglichen, das 1:0 war ein Fehler von deren Seite, das 1:1 ein Fehler von uns. In der zweiten Hälfte kam von uns schlichtweg zu wenig."
Das Spiel aus Sicht von Benjamin Penzkofer (Trainer GW Deggendorf): "Wir sind schnell in Führung gegangen nach einem langen Chip-Ball, bei dem der Verteidiger die Lage etwas unterschätzt hat. Wir waren gut im Spiel, doch Grafenau ist eine zweikampfstarke, körperlich brutal gute Mannschaft - und kommt vor der Halbzeit verdient zum Ausgleich.
Gleich nach dem Seitenwechsel hatte der Gegner zwei, drei gute Chancen und hat uns weiter unter Druck gesetzt. Wir konnten uns durch das 2:1 etwas befreien, versäumen es in der Folge jedoch, trotz zwei Riesenchancen ein weiteres Tor nachzulegen. Den erneuten Ausgleich bekommen wir dann zehn Minuten vor Schluss nochmals durch einen Standard, können dann aber quasi im Gegenzug den 3:2-Siegtreffer erzielen - ebenfalls per Standard-Aktion. Es war insgesamt ein sehr ausgeglichenes Spiel, bei dem wir körperlich das Nachsehen hatten. Fußballerisch war's in Ordnung, von einem verdienten Sieg möchte ich aber nicht reden - beide Teams hätten heute gewinnen können."
Das Spiel aus Sicht der Graineter Vereinsvertreter: "Die Partie begann etwas zäh und es dauerte bis zur 7. Minute, bis Lukas Weiß mit der ersten Möglichkeit am Pfosten scheiterte. Danach waren wir spielbestimmend und hatten in der 20. durch Moser die Führung auf dem Fuß. Ein schneller Konter über Niklas Bösl in der 23. war nicht erfolgreich, genauso wenig ein schöner Schuss aus 16 Metern von Sebastian Kölbl, der nur um ein paar Zentimeter am Tordreieck vorbeiging. Quasi aus dem nichts heraus erfolgte dann die überraschende Führung für Hofkirchen mit dem ersten Torabschluss durch Cosmin Mihoc kurz vor dem Pausenpfiff.
Auch im zweiten Abschnitt waren wir spielbestimmend und konnten bereits nach wenigen Minuten den hochverdienten Ausgleich erzielen: Torschütze nach seiner Verletzungspause war Julian Sammer. Kurz darauf hatten Bösl und erneut Sammer die Führung auf dem Fuß, konnten ihre Chancen jedoch nicht verwerten. In der 60. hatte Molnar wiederum die Möglichkeit zur Hofkirchener Führung, doch unser Keeper Andi Biebl parierte glänzend.
Es dauerte bis zur 80. Minute, bis endlich der hochverdiente Führungstreffer für den SVG fiel - Sturmtank Christian Moser zielte von der Strafraumgrenze ins lange Eck - und verwandelte unhaltbar. Eine Minute später hatte Hofkirchens Trautwein den Ausgleich auf dem Kopf - nickte jedoch freistehend übers Gebälk. Am Ende war es aufgrund der Chancenvielzahl ein verdienter Heimsieg in einer überaus fairen Partie."