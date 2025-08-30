"Teuer erkaufter" Römer-Sieg - Pollings erster 3er - R'felden obenauf

So recht zum Jubeln zumute war es den Künzinger Kickern nach Abpfiff der Partie gegen die Reserve des SV Schalding-Heining trotz des 1:0-Heimsiegs - dem insgesamt sechsten Saison-Triumph - wahrlich nicht, denn: Stürmer Christian Seidl musste mit dem Rettungswagen ins nächste Krankenhaus gebracht werden. Der erste Verdacht auf eine schwerere Verletzung hat sich - Gott sei Dank - jedoch nicht bestätigt. FuPa-Informationen zufolge musste Seidl am Schleimbeutel genäht werden - und konnte das Krankenhaus im Anschluss wieder verlassen.

Die Römer bleiben sportlich jedenfalls punktgleich mit Spitzenreiter Ruhmannsfelden auf Rang zwei der Tabelle, die Passauer Vorstädter haben nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage den ersten Misserfolg zu verkraften.

In der zweiten Top-Begegnung an diesem Bezirksliga-Samstag zwischen dem SV Garham und den Lerchenfeld-Kickern aus dem Landkreis Regen behielten letztere nach 90 Minuten mit 3:1 die Oberhand. Kurios: Zwei binnen fünf Minuten verwandelte Elfmeter sorgten in der zweiten Hälfte für die Entscheidung. Die Freidhofer-Elf kann somit auch im fünften Spiel in Folge überzeugen, während die Stemplinger-Truppe sich nach der vorausgegangenen 0:4-Niederlage gegen Schalding erneut geschlagen geben musste.

Die zuletzt gut aufspielenden "Stodbärn" aus Grafenau kassierten etwas überraschend ihre mittlerweile dritte Saisonniederlage: Mit einer 2:3-Schlappe verließ die Elf von Trainer Alex Adam nach 90 Minuten den Platz im Donau-Wald-Stadion zu Deggendorf, wo die heimische Truppe von Trainer Ben Penzkofer nach drei sieglosen Partien erstmals wieder voll punkten konnte. Den entscheidenden Treffer markierte Alexander Sperl rund fünf Minuten vor dem offiziellen Spielende. Ein herber Dämpfer für Grafenau, das weiterhin auf Platz drei rangiert. Deggendorf rückt von Rang elf auf neun vor.

Für die Überraschung des Spieltags dürfte wohl Tabellenschlusslicht Oberpolling gesorgt haben, das sich mit 2:0 in Mauth souverän seinen ersten Dreier überhaupt in dieser Spielzeit sicherte. Koller und Raza netzten gegen harmlose Waidler für die Lüftl-Elf ein, die nach drei Begegnungen ohne Torerfolg endlich wieder einmal jubeln durfte. Das Madl-Team hingegen ist nun seit fünf Partien ohne Dreier - und verliert in der Rangliste weiter an Boden.

Ebenfalls verblüffte Gesichter hinterließ "Kellerkind" FC Obernzell-Erlau, das mit einem 5:2-Erfolg gegen den SV Hutthurm aufhorchen ließ. Pfeil, Kurzböck, Sharankov und zweimal Schramm markierten die Treffer für die Mannen von Trainer Jochen Fröschl, die nach vier sieglosen Partien von Platz 15 auf 13 vorrücken. Für die Elf von Coach Stefan Richter, die damit von Platz acht auf elf zurückrutscht, war's die vierte Niederlage in den bisherigen acht Saisonspielen.

Weiterhin auf Erfolgskurs bleibt auch die SpVgg Niederalteich, die sich mit auf heimischem Geläuf mit 2:1 gegen den TSV-DJK Oberdiendorf durchsetzte. Die Kesten-Elf wahrt nunmehr seit fünf Begegnungen den Nimbus des Unbesiegbaren. "Deandorf" hingegen wartet seit fünf Partien auf den nächsten Dreier.

Der SV Grainet holte sich ebenfalls den nächsten Sieg in der Partie gegen den SV Hofkirchen. Endstand: 2:1 für die Elf von Trainer Johannes Gastinger, nun aktueller Fünfplatzierter. Aufsteiger Hofkirchen bleibt erneut ohne Zählbares zurück...