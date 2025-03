Teuer erkaufter Heimsieg für den SV Miesbach

„Wir wollten die drei Punkte unbedingt. Man hat 70 Minuten lang nicht gemerkt, dass wir in Unterzahl gespielt haben“, sagte SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Die Miesbacher gingen von der ersten Minute an mit einer anderen Körpersprache in die Partie als beim enttäuschenden Remis gegen Fridolfing zum Auftakt. Der SV machte auf dem heimischen Kunstrasen das Spiel und kam zu ersten Chancen. Ricardo Pindado schoss zu Beginn über den Kasten, dann klärte der Gästekeeper gegen Matschiner. Nach einem Ball über die Miesbacher Abwehrkette war Matschiner der letzte Mann und beging ein Foulspiel, das wohl vermeidbar war. „Vertretbar“, beurteilte Grünwald den Platzverweis.

Der SV Miesbach hat in der Bezirksliga Ost seinen Vorsprung auf die Abstiegszone mit einem Heimdreier gegen den TSV Peterskirchen ausgebaut. Obwohl die Kreisstädter mehr als 70 Minuten in Unterzahl bestreiten mussten, siegten sie verdient mit 4:2. Es war ein teuer erkaufter Sieg, denn die Miesbacher verloren gleich zwei Defensiv-Spieler: Kurz vor der Pause musste Johannes Schneider mit einer Knieverletzung vom Feld. Da stand Jonas Matschiner bereits unter der Dusche, nachdem er wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatten (19.).

Doch die Hausherren wollten sich nicht mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Allerdings dauerte es bis in die Nachspielzeit, ehe der SV die Überlegenheit auch in Treffer ummünzen konnte. Sontheim zog vom Flügel in den Strafraum, wurde gelegt und trat selbst zum Strafstoß an. Diesen parierte der Keeper, doch der Nachschuss, wiederum von Sontheim, landete zum 3:2 im Netz. Den Punkt zum 4:2-Endstand setzte Dominik Schumacher auf einen langen Abschlag Wiedmanns mit einem Lupfer.