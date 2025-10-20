Teuer bezahlter Dreier für SC Herford

Drei Punkte gewonnen, aber zwei wichtige Spieler mit Verletzungen verloren: den 1:0 (0:0)-Auswärtssieg in der Fußball-Landesliga beim Delbrücker SC sowie das Vorrücken auf Platz zwei der Tabelle hat der SC Herford teuer bezahlt.

Kapitän Ilias Illig wurde kurz vor der Halbzeitpause von der Seite abgeräumt, der Spieler der Hausherren kam mit gelb davon, während die Partie für Illig beendet war. Für ihn kam Markus Esko, der sich für die Herforder in der 73. Minute revanchierte. Nach einem Solo von der Mittellinie schloss er mit einem platzierten Schuss zum 0:1 ab. Aber auch Esko kam aus dem Kampfspiel auf tiefem Rasen nicht unversehrt davon, mit einer Fußprellung wird es für ihn eng bis zum nächsten Herforder Spiel schon am Mittwoch zu Hause gegen Mastbruch.

„Wir haben wieder ein enges Spiel auf unsere Seite gezogen“, freute sich Trainer Tim Daseking immerhin über das Ergebnis. Das wackelte in der Schlussphase sowie in der siebenminütigen Nachspielzeit, als die Delbrücker („ein wirklich guter Gegner“, so Daseking) mächtig Druck entwickelten und Herfords Torwart Christos Tarambuskas in der 85. Minute überragend parieren musste. „Wir haben die Bedingungen sehr gut angenommen und in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel mit der Mehrzahl an Torchancen gemacht, aufgrund der Schlussphase war es dann ein glücklicher Sieg“, fasste Tim Daseking zusammen.