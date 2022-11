Tettnangerinnen schlagen sich selbst

Nach dem Unentschieden gegen den Tabellenführer SV Alberweiler II hatten sich die Tettnangerinnen für das Match in Unterzeil viel vorgenommen. Das Team startete furios und bereits in der 1. Spielminute erzielte Tamara Holzberger die Führung für den TSV. In der 6. Spielminute wurde Sophie Gresser im Strafraum gefoult. Leider konnte der fällige Elfmeter nicht verwandelt werden. Zwei Minuten später erzielte wiederum Routinier Tamara Holzberger das 2:0. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der TSV das Spiel und den Gegner im Griff. In der 23. Minute erzielte Kristina Lauber den Anschlusstreffer. Die Tettnangerinnen verloren den Spielfluss und nahmen sich immer mehr aus dem Spiel. So war es kurz vor der Halbzeitpause Theresa Butscher die zum 2:2 ausglich. So ging es in die Halbzeitpause.

Mit Beginn der 2. Hälfte hoffte das Trainergespann auf eine Reaktion des Teams. Doch leider war es nur die Heimelf die eine Reaktion zeigte. Michelle Cassandra Kehrer erzielte nach einem Patzer in der TSV Defensive den Führungstreffer zum 3:2. Der TSV versuchte nun alles um den Ausgleich noch zu erzielen. 5 Minuten vor Spielende war es Aliya Cömert, die aus einem Getümmel heraus, aus kurzer Distanz, zum Ausgleich traf. Der TSV warf nun alles nach Vorne um doch noch die drei Punkte aus Unterzeil mitzunehmen. Doch es kam leider anders als erwartet. Wieder war es ein Schnitzer in den TSV Reihen, der es Nicole Meisterburg ermöglichte den Führungstreffer und somit den Entstand zum 4:3 zu erzielen.