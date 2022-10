Tettnang mit erstem Punktgewinn in der Landesliga

So., 16.10.2022, 11:00 Uhr

Die Zuversicht auf einen Sieg war zu Recht groß – ist man den Teams in dieser Liga bisher meist taktisch und damit spielerisch überlegen gewesen. Somit bleibt das entscheidende Manko für einen eigenen Erfolg und ersten Sieg, die Verwertung der eigenen Torchancen.

Das Spiel begann mit einem gegenseitigen Abtasten und vielen Zweikämpfen, in dem keine Mannschaft eine deutliche Überlegenheit demonstrieren konnte. Tettnang spielte sich jedoch gekonnt immer wieder Torchancen heraus. Als sich Aliya Cömert in der 22. Minute mit einem Dribbling über die linke Angriffsseite gegen drei Abwehrspielerinnen durchsetzte, fehlte aus 14 Metern nur noch der platzierte Torschuss. Doch der Ball wollte vor dem Tor einfach nicht über die Linie. So blieb es bis zur Halbzeit beim schmeichelhaften 0:0-Unentschieden für die Heimmannschaft.

Nach der Halbzeit drängten beide Teams auf den Führungstreffer und versuchten immer wieder Angriffe einzuleiten. In der 59. Minute kam es zum umstrittenen Foulelfmeter für die Grafenauer, den Meike Bessner sicher verwandelte.