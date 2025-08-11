Tettnang mit 3:1-Sieg gegen Vogt, Baindt gewinnt klar in Weingarten

---







Der SV Weingarten musste eine deutliche 1:4-Niederlage gegen den SV Baindt hinnehmen. Die Gäste aus Baindt zeigten von Beginn an ihre Offensivstärke und gingen durch Johannes Schnez bereits in der 9. Minute in Führung. Schnez erhöhte auf 2:0 in der 18. Minute, doch in der 20. Minute gelang Bryan Biber der Anschlusstreffer für den SV Weingarten. Der SV Baindt konnte den knappen Vorsprung lange verteidigen, schließlich setzte Jan Fischer mit zwei weiteren Treffern in der 87. und 90. Spielminute den Schlusspunkt und sicherte dem SV Baindt den Sieg.

Die Begegnung zwischen dem Absteiger FV Ravensburg II und dem VfL Brochenzell endete am Freitagabend mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Der Gastgeber FV Ravensburg II ging durch ein frühes Tor von Celal Firat Akgün in der 11. Minute in Führung, doch Brochenzell zeigte sich kämpferisch und glich durch Claudio Hirscher in der 65. Minute aus.

Ein Unentschieden gab es im Duell zwischen dem TSV Meckenbeuren und der TSG Ailingen. Manuel Schmitt brachte Meckenbeuren in der 9. Minute in Führung, doch Ailingen kämpfte sich zurück und erzielte kurz vor Spielende in der 89. Minute den Ausgleich durch Michael Willauer.

Das Spiel zwischen dem SV Maierhöfen/Grünenbach und der SGM Unterzeil/Seibranz endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gastgeber. Das einzige Tor des Spiels erzielte Felix Merz in der 66. Minute. Vor allem aufgrund der 2. Halbzeit war es ein verdienter Sieg für Maierhöfen, die SGM konnte die Chancen in der ersten Halbzeit nicht nutzen. In der Nachspielzeit sah Daniel Bixenmann von Maierhöfen/Grünenbach noch die Gelb-Rote Karte für Ballwegschießen.

Der TSV Tettnang feierte einen überzeugenden 3:1-Heimsieg gegen den Vizemeister SV Vogt. Maximilian Konrad brachte Tettnang in der 1. Minute mit einem schnellen Tor in Führung, gefolgt von Nils Maurer, der in der 38. Minute auf 2:0 erhöhte. Jonas Huchler erzielte in der 78. Minute das 3:0, bevor Manfred Kraus für Vogt in der 90.+1 Minute noch den Ehrentreffer gelang. Tettnang zeigte eine starke Leistung und setzte sich verdient durch, während Vogt zu spät in der 2. Halbzeit aufwachte.

In einem spannenden Spiel setzte sich der SV Bergatreute mit 2:1 gegen den FC Leutkirch durch. Noah Hecht brachte Bergatreute bereits in der 2. Minute in Führung, doch Leutkirch antwortete schnell und glich durch Nico Hartig in der 33. Minute aus. In der zweiten Halbzeit erzielte Nico Kölbel in der 55. Minute das entscheidende Tor für Bergatreute. In der 69. Minute hatte Leutkirch die Chance, per Elfmeter auszugleichen, doch Nico Hartig scheiterte an Torwart Jonathan Dorner.

Der Landesligaabsteiger SV Oberzell konnte einen 2:1-Auswärtssieg beim FV Bad Waldsee feiern. Max Wiest brachte Bad Waldsee in der 39. Minute in Führung und nahm diese in die Halbzeit mit. Die Gäste kamen besser aus der Kabine und glichen durch Simon Roth in der 50. Minute aus. Nur zwölf Minuten später war es erneut Roth der für die 2:1-Führung des SVO sorgte und damit den Sieg für den SV Oberzell sicherte. Der Aufsteiger FV Bad Waldsee zeigte dennoch eine gute Vorstellung.

Der TSV Eschach setzte sich klar mit 4:0 gegen den Aufsteiger FC Dostluk Friedrichshafen durch. Tobias Weiß brachte Eschach in der 13. Minute in Führung, gefolgt von Sebastian Sprenger, der in der 45. Minute auf 2:0 erhöhte. Sprenger legte in der 82. Minute nach und erzielte das 3:0. Den Schlusspunkt setzte David Sprenger in der 90.+3 Minute. Eschach dominierte das Spiel über die gesamte Spielzeit und ließ Dostluk keine Chance.





