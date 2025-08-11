 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Daniel Eckel

Tettnang mit 3:1-Sieg gegen Vogt, Baindt gewinnt klar in Weingarten

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 1. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Bodensee
Bad Waldsee
FC Dostluk
Aichstetten
Bergatreute

Der erste Spieltag der neuen Bezirksliga-Saison hielt einige Überraschungen und packende Begegnungen bereit. Der FV Ravensburg II und der VfL Brochenzell trennten sich mit einem Unentschieden, während Aufsteiger FV Bad Waldsee eine Niederlage gegen den SV Oberzell hinnehmen musste. Der SV Weingarten kam gegen den SV Baindt unter die Räder, während sich der TSV Meckenbeuren und der TSG Ailingen mit einem Unentschieden trennten. Der TSV Tettnang gewann sein Auftaktspiel gegen den SV Vogt.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
1
4
Abpfiff

Der SV Weingarten musste eine deutliche 1:4-Niederlage gegen den SV Baindt hinnehmen. Die Gäste aus Baindt zeigten von Beginn an ihre Offensivstärke und gingen durch Johannes Schnez bereits in der 9. Minute in Führung. Schnez erhöhte auf 2:0 in der 18. Minute, doch in der 20. Minute gelang Bryan Biber der Anschlusstreffer für den SV Weingarten. Der SV Baindt konnte den knappen Vorsprung lange verteidigen, schließlich setzte Jan Fischer mit zwei weiteren Treffern in der 87. und 90. Spielminute den Schlusspunkt und sicherte dem SV Baindt den Sieg.
---

Fr., 08.08.2025, 18:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
VfL Brochenzell
VfL BrochenzellBrochenzell
1
1
Abpfiff

Die Begegnung zwischen dem Absteiger FV Ravensburg II und dem VfL Brochenzell endete am Freitagabend mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Der Gastgeber FV Ravensburg II ging durch ein frühes Tor von Celal Firat Akgün in der 11. Minute in Führung, doch Brochenzell zeigte sich kämpferisch und glich durch Claudio Hirscher in der 65. Minute aus.
---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
1
1
Abpfiff

Ein Unentschieden gab es im Duell zwischen dem TSV Meckenbeuren und der TSG Ailingen. Manuel Schmitt brachte Meckenbeuren in der 9. Minute in Führung, doch Ailingen kämpfte sich zurück und erzielte kurz vor Spielende in der 89. Minute den Ausgleich durch Michael Willauer.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
1
0
Abpfiff

Das Spiel zwischen dem SV Maierhöfen/Grünenbach und der SGM Unterzeil/Seibranz endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gastgeber. Das einzige Tor des Spiels erzielte Felix Merz in der 66. Minute. Vor allem aufgrund der 2. Halbzeit war es ein verdienter Sieg für Maierhöfen, die SGM konnte die Chancen in der ersten Halbzeit nicht nutzen. In der Nachspielzeit sah Daniel Bixenmann von Maierhöfen/Grünenbach noch die Gelb-Rote Karte für Ballwegschießen.
---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
3
1
Abpfiff

Der TSV Tettnang feierte einen überzeugenden 3:1-Heimsieg gegen den Vizemeister SV Vogt. Maximilian Konrad brachte Tettnang in der 1. Minute mit einem schnellen Tor in Führung, gefolgt von Nils Maurer, der in der 38. Minute auf 2:0 erhöhte. Jonas Huchler erzielte in der 78. Minute das 3:0, bevor Manfred Kraus für Vogt in der 90.+1 Minute noch den Ehrentreffer gelang. Tettnang zeigte eine starke Leistung und setzte sich verdient durch, während Vogt zu spät in der 2. Halbzeit aufwachte.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
2
1

In einem spannenden Spiel setzte sich der SV Bergatreute mit 2:1 gegen den FC Leutkirch durch. Noah Hecht brachte Bergatreute bereits in der 2. Minute in Führung, doch Leutkirch antwortete schnell und glich durch Nico Hartig in der 33. Minute aus. In der zweiten Halbzeit erzielte Nico Kölbel in der 55. Minute das entscheidende Tor für Bergatreute. In der 69. Minute hatte Leutkirch die Chance, per Elfmeter auszugleichen, doch Nico Hartig scheiterte an Torwart Jonathan Dorner.
---

Fr., 08.08.2025, 18:30 Uhr
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
1
2
Abpfiff

Der Landesligaabsteiger SV Oberzell konnte einen 2:1-Auswärtssieg beim FV Bad Waldsee feiern. Max Wiest brachte Bad Waldsee in der 39. Minute in Führung und nahm diese in die Halbzeit mit. Die Gäste kamen besser aus der Kabine und glichen durch Simon Roth in der 50. Minute aus. Nur zwölf Minuten später war es erneut Roth der für die 2:1-Führung des SVO sorgte und damit den Sieg für den SV Oberzell sicherte. Der Aufsteiger FV Bad Waldsee zeigte dennoch eine gute Vorstellung.
---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
4
0
Abpfiff

Der TSV Eschach setzte sich klar mit 4:0 gegen den Aufsteiger FC Dostluk Friedrichshafen durch. Tobias Weiß brachte Eschach in der 13. Minute in Führung, gefolgt von Sebastian Sprenger, der in der 45. Minute auf 2:0 erhöhte. Sprenger legte in der 82. Minute nach und erzielte das 3:0. Den Schlusspunkt setzte David Sprenger in der 90.+3 Minute. Eschach dominierte das Spiel über die gesamte Spielzeit und ließ Dostluk keine Chance.


Aufrufe: 011.8.2025, 08:00 Uhr
Matthias KloosAutor