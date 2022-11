Tettnang gewinnt verdient gegen den SV Weingarten

Weingarten kam zwar in gute Umschaltsituationen, allerdings sprang dabei nicht viel heraus. Lediglich über Standards wurden die Gäste gefährlich. So auch in der 18. Minute als der SVW einen Eckball bekam. Dieser wurde von der TSV Abwehr Richtung Außenlinie geklärt, von da aus wurde der Ball hoch auf den kurzen Pfosten auf die 5er Linie gebracht. Nutznießer war Kuhnt, der höher sprang als alle Anderen und so zum 0:1 einköpfen konnte. Aus dem Nichts also die schmeichelhafte Führung für die Gäste.



Die Tettnanger Jungs steckten allerdings nicht zurück und versuchten nun schnell das Spiel wieder zu drehen. Die beste Chance dazu hatte Huchler, der nach starker Flanke von Bernhard nicht genug Druck hinter den Kopfball bekam und so verpuffte diese Gelegenheit in den Armen von Keeper Segbers. Die restlichen Hereingaben von außen und die Standards des TSV waren kein Problem für die Defensive des SVW. In der 38. Minute traf Segbers einen Ball von hinten nicht richtig, dieser landete bei Feyer, der leitete den Ball ins Zentrum weiter. Bernhard nahm den Ball und spielte auf halblinks Geßler an, der den Ball am Verteidiger vorbeilegte und gekonnt links unten verwandelte zum verdienten 1:1 Ausgleich.



Danach hatte Weingarten erneut eine gute Standardsituation, die im letzten Moment geklärt werden konnte. Kurze Zeit später noch eine Freistoßflanke vom SVW aus dem Halbfeld, diese wurde per Kopf verlängert, flog allerdings gute 1,5 Meter am Tor vorbei. Aus dem Spiel heraus schaffte Weingarten es nicht gefährlich vor dem Tor der Tettnanger aufzutauchen, so ging es mit dem Unentschieden in die Pause.



Halbzeitfazit: Der TSV kam deutlich besser in dieses Spiel rein, verpasste es allerdings aus den vielen Chance Kapital zu schlagen und so nutzte der SV Weingarten eine der wenigen Standardsituationen. Die Reaktion von den Tettnangern war allerdings gut und so erzielte man verdient noch vor der Pause den Ausgleich. Alles in Allem wäre wohl eine Führung für den TSV drin gewesen, aber wer die Dinger vorne nun mal nicht macht, der fängt halt irgendwann hinten eins.



Nach der Pause flachte das Spiel etwas ab, es war geprägt von vielen Zweikämpfen und Fouls im Mittelfeld. So war der Spielfluss oftmals unterbrochen auf dem sowieso schon schwer zu bespielenden Rasen. Chancen gab es daher eher weniger. Die Defensive auf beiden Seiten stand gut und so waren Eckbälle oder Freistöße das Höchste der Gefühle. Dadurch war es auch nicht verwunderlich, dass das 2:1 für den TSV Tettnang auch nach einer Freistoßflanke von rechts fiel. Geßler brachte den Ball schön mit Zug in den 16ner, wo sich TSV Urgestein Sprenger im Kopfballduell durchsetzen konnte und so in der 67. Minute den Führungstreffer markierte. Spiel gedreht aus Tettnanger Sicht.



Nun hieß es dieses Ergebnis über die Zeit zu bringen. Trotz der Führung im Rücken war der TSV im Mittelfeld etwas zu offen, was dem SVW oftmals die Möglichkeit gab sich bis kurz vor den 16ner durch zu kombinieren. Allerdings stand die Defensive des TSV sicher und konnte die Situationen ohne größere Probleme bereinigen. Die Konter des TSV wurden nicht gut zu Ende gespielt und scheiterten meist am letzten Pass. In der 74. Minute dann eine Chance für den Ex SVW Spieler Delimar, der einen Ball nach einem Eckball flach in den Rückraum von Sprenger serviert bekam, einen Gegenspieler ausdribbelte, aber dann mit dem schwachen linken den Ball aus 10 Metern nur ans Außennetz setzen konnte.



Kurz darauf dann die Entscheidung in diesem Spiel. Der eingewechselte Flügelflitzer Witzemann setzte sich kurz vor dem 16ner des SV Weingarten mit einer Grätsche, die ausnahmsweise mal dem Ball gerichtet war, durch und der Ball sprang zu „Miro“ Basic. Dieser zeigte, dass die 5 Sterne schwacher Fuß tatsächlich nicht nur ein Gerücht sind und schoss den Ball Richtung rechtes Lattenkreuz, allerdings wurde der Ball noch abgefälscht, weshalb SVW Keeper Segbers keine Chance hatte und der Ball zum 3:1 in den Maschen zappelte (82.). Danach passierte nicht mehr viel und so bleiben die 3 Punkte in Tettnang.



Fazit: Der TSV gewinnt dieses Heimspiel verdient und verschafft sich so Luft zu den unteren Tabellenplätzen. Der SV Weingarten hatte gute Umschaltsituationen blieb bei diesen allerdings zu harmlos und brachte wenig Gefahr vor das Gehäuse des TSV. Einzig über Standards war der SVW immer brandgefährlich. Die Chancenverwertung in der 1. Halbzeit war aus Tettnanger Sicht unbefriedigend, dafür hat der Kampfgeist, die Leidenschaft und das gute Zweikampfverhalten gestimmt und so kann man sich das nötige Glück wohl auch erarbeiten.



Weiter geht’s für den TSV Tettnang bereits am Mittwoch (16.11.) gegen den SV Bergatreute im Manzenbergstadion. Anpfiff ist um 19 Uhr. Der SV Weingarten gastiert am Sonntag beim Favoritenschreck TSV Ratzenried. Wir bedanken uns bei den Fans fürs Kommen trotz der eisigen Temperaturen und hoffen euch am Mittwoch in ungewohnter Umgebung wieder begrüßen zu dürfen. Tipp von der Redaktion, Decke und Sitzkissen nicht vergessen, es wird vermutlich kalt.





Bericht Oli Sprenger

