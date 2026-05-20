Tettenweis hält an Cunningham fest und holt Fruth als spielenden Co

Elias Cunningham (zweiter von rechts) und Fabian Fruth (Mitte) bilden in der kommenden Saison das Trainerduo des SV Tettenweis – Foto: Verein

Mit Fabian Fruth kommt ein Spieler nach Tettenweis, der in den beiden Spielzeiten 23/24 und 24/25 bei der DJK Vornbach bereits wichtige Erfahrungen als Trainer sammeln konnte und dort durch Spielverständnis und Führungsqualitäten überzeugte. Nach überstandener Verletzung sollen seine Vielseitigkeit auf dem Platz, sowie seine Mentalität künftig nicht nur der Mannschaft helfen, sondern auch die Zusammenarbeit innerhalb des Trainerteams stärken. Besonders die Kombination aus aktiver Spielerrolle und Verantwortung als Trainer macht ihn zu einem wichtigen Baustein für die zweite Saison in der Kreisklasse.



Angeführt wird das neue Trainerduo von Elias Cunningham, der auch in der kommenden Saison die Verantwortung als Cheftrainer übernimmt. Cunningham ist in der regionalen Fußballszene längst kein Unbekannter und bringt reichlich Erfahrung sowie große Leidenschaft mit. Er steht für engagierten, modernen Fußball und möchte gemeinsam mit seinem Team eine klare sportliche Entwicklung beim SV Tettenweis vorantreiben. Die Verantwortlichen des SV Tettenweis sehen in der Zusammenarbeit von Cunningham und Fruth eine spannende Mischung aus Erfahrung, Ehrgeiz und frischen Impulsen. Ziel ist es, die Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln und gleichzeitig junge Spieler nachhaltig einzubinden. Aus dem Jugendbereich werden die beiden Chefanweiser wie schon in der Vergangenheit wieder neue Talente nachziehen und so den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft legen wollen. Mit diesen Personalentscheidungen setzt der SV Tettenweis ein deutliches Zeichen für die kommende Saison und blickt optimistisch auf die neue Spielzeit.