Tettenweis: Coach Kraus hat das Handtuch geworfen Bereits nach dem verpatzten Frühjahrsauftaktmatch hat der ehemalige BOL-Fußballer seinen Dienst quittiert von PM / ts · 03.04.2026, 18:40 Uhr · 0 Leser

Maximilian Kraus ist nicht mehr Coach des SV Tettenweis – Foto: Mike Sigl

Beim SV Tettenweis hat Maximilian Kraus seinen Rücktritt bekanntgegeben. Kraus hatte die Mannschaft seit Beginn der Saison 2025/2026 gemeinsam mit Spielertrainer Elias Cunningham betreut und informierte das Team bereits vor eineinhalb Wochen von seinem Entschluss.

"Mir fällt die Entscheidung selbst total schwer, da dies so überhaupt nicht geplant war und mir der Verein persönlich sehr am Herzen liegt", lässt der 37-Jährige, der früher auf Bezirksebene für den ASC Simbach und SV Bad Füssing aktiv war, wissen. Als ausschlaggebend nannte Kraus sportliche Entwicklung und unterschiedliche Erwartungen:

"Die Mannschaft konnte meine hohen Anforderungen oft nicht erfüllen. Letztlich wird es dann für alle Beteiligten schwer – für mich als Trainer, wenn du einfach mehr erwartest, aber auch für alle Spieler, wenn dadurch die Leichtigkeit auf dem Platz verloren geht.“









Der SV Tettenweis steht derzeit auf Platz 11 der Tabelle und hat lediglich zwei Punkte Vorsprung vor einem Relegationsplatz. Die Vorbereitung auf die Restrückrunde begann mit einem Trainingslager am Gardasee, was sich positiv auf das Mannschaftsgefüge auswirkte. Die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen waren jedoch bereits durchwachsen. Einen negativen Höhepunkt stellte die 3:5-Derby-Heimniederlage gegen den TSV Rotthalmünster zum Frühjahrsauftakt dar, die vor allem durch zahlreiche individuelle Fehler zustande kam.

Dabei galt Kraus ursprünglich als Wunschlösung: Seine Vertragsverlängerung über die Saison hinaus, wurde bereits in der Winterpause frühzeitig fixiert.







Die Abteilungsleitung des SVT gibt folgendes Statement ab: "Wir wollen uns bei Max für die professionelle Einstellung auf und neben dem Platz bedanken und bedauern seinen Schritt wirklich sehr. Bis zum Ende der Saison übernimmt Elias Cunningham die Verantwortung als Trainer der Herrenmannschaft." Der 33-Jährige hatte bereits am Sonntag beim 2:2-Remis gegen die SG Neuhaus / Sulzbach alleinverantwortlich das Kommando. Am Ostermontag steht das wichtige Heimspiel gegen die DJK Patriching an. Für die kommende Spielzeit sucht der Verein nach einem Trainer- / Spielertrainer-Gespann.