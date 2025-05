Tettenweis: Aufstiegstrainer Zettl geht von Bord

Kraus wird also ein zweites Mal das Kommando bei den Blau-Weißen übernehmen. Die Tettenweiser Verantwortlichen und auch Kraus selbst erhoffen sich die großen Entwicklungsschritte aus den beiden gemeinsamen Spielzeiten weiter fortzusetzen und den Fußball beim Klub aus dem unteren Rottal voranzubringen. Komplettiert wird das Trainerteam dabei vom aktuellen Mittelfeld-Motor Elias Cunningham , der nach einer einjährigen Trainerpause nun wieder als Spielertrainer fungieren wird. Der in Tettenweis wohnhafte Ex-Coach des FC Aldersbach trat in der gerade zu Ende gegangenen Spielzeit etwas kürzer, bestritt aber dennoch 16 Ligaspiele in der A-Klasse Pocking. Am vorletzten Wochenende erzielte er den 2:1-Siegtreffer, der den vorzeitigen Titelgewinn der Blau-Weißen bedeutete. Nun soll auf dem Feld weiter die führende Rolle übernehmen und zusätzlich taktische Impulse geben.