Tetje Neumann kehrt zu Oerel-Barchel zurück

Der SV Oerel-Barchel kann zur kommenden Saison einen Rückkehrer begrüßen: Tetje Neumann kehrt nach sechs Jahren beim FC Alfstedt/Ebersdorf zu seinem Heimatverein zurück. Dort hatte er einst seine ersten Schritte im Herrenbereich gemacht.

Die Vorfreude beim Spieler ist groß: „Ich freue mich riesig, wieder für den Verein zu spielen, bei dem ich meine ersten Schritte im Herrenbereich gemacht habe. Ab Sommer beginnt für mich ein neues Kapitel – und dank vieler alter Freundschaften in der Mannschaft wird es mir leichtfallen, wieder reinzukommen.“ Zudem betont er: „Die Vorfreude, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, ist auf jeden Fall da. Und es war immer ein Wunsch von mir, nochmal für Oerel zu spielen.“

Auch Trainer Nicolai Sündermann zeigt sich erfreut über die Rückkehr: „Tetje wird uns nicht nur sportlich weiterhelfen, sondern ist auch einfach ein super Typ, der hervorragend in die Mannschaft passt.“ Weiter hebt er hervor: „Er ist ein absoluter Vollblutfußballer – man sieht ihm die Freude am Spiel einfach an, sobald er den Platz betritt.“