Testübersicht Wochenende: Highlight für die "Bergknappen"

Die kommenden Spielzeit 2025/26 im Amateurfußball steht in den Startlöchern. Nicht nur die höherklassigen Teams haben die Vorbereitung aufgenommen, auch bis runter in die A-Klasse wappnen sich die Klubs für neue Herausforderungen. Am Wochenende wird landauf landab von Passau bis Landshut fleißig geprobt. Wir haben eine Auswahl interessanter Testspiele zusammengestellt.



Ein Highlight haben die "Bergknappen" vom TSV Bodenmais vor der Brust. Zum 120-jährigen Vereinsjubiläum kommt der Bayernligist und langjährige niederbayerische Vorzeigeklub aus Schalding ins Glück-Auf-Stadion. "Für uns ist das eine tolle Sache, dass wir uns mal mit einem Bayernligisten messen dürfen. Das ist für uns wahrlich auch nicht alltäglich. Wir hoffen natürlich, dass wir es im Rahmen halten können und uns die Schaldinger nicht die Kiste vollhauen", schmunzelt Bodenmais` Teammanager Hans Schaller. Der A-Klassist aus dem Ferienort am Fuße des Arbers hat in den vergangenen beiden Spielzeiten den Aufstieg in die Kreisklasse jeweils knapp verpasst. "Wir waren zuletzt verletzungsmäßig sehr gebeutelt, deshalb hoffen wir in erster Linie auf eine verletzungsfreie Spielzeit, in der sich die Mannschaft finden kann. Freilich wollen wir auch um den Aufstieg mitspielen und peilen durchaus den Meistertitel an", so Schaller.

So., 29.06.2025, 16:00 Uhr SpVgg Niederalteich Niederalteic SpVgg Landshut SpV Landshut 16:00 PUSH



Die "Spiele" aus Landshut hat mächtig aufgerüstet und hat am Mittwoch mit einem 3:0-Sieg gegen die Profireserve und Bayernliga-Mannschaft des FC Ingolstadt angedeutet, was diese Saison in der Landesliga Mitte möglich sein könnte. Ein ganz besonderes Spiel wird es natürlich für Marcel Müller werden, der mit seinem neuen Team an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Der 23-Jährige hatte sich für einen Wechsel von Niederalteich in die Bezirkshauptstadt an den Hammerbach entschieden.