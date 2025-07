Testübersicht: Eichstätt verliert Derby klar - "Club" trifft 13 Mal

Der FCN präsentiert sich seinen Anhängern im Umland: 2.500 Zuschauer wollten in Hersbruck das erste Testspiel des 1. FC Nürnberg sehen. Und der "Club" sollte seine Fans bei großer Hitze nicht enttäuschen. 13:0 hieß es am Ende gegen den Bezirksligisten. Gleich mal eine Duftmarke setzen konnte der 17-jährige Artem Stepanov . Der Leihspieler von Bayer Leverkusen traf viermal - was auch seinem Coach und Ex-Goalgetter Miro Klose gefallen haben dürfte.