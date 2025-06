1750 Fans verfolgten das Spiel zwischen dem TSV Grafenau und dem TSV 1860 München – Foto: Manuel Kirchberger

Testübersicht am Samstag: Traumkulisse in Grafenau Testspiele in Niederbayern:"Löwen" fressen tapfere "Stodbären"+++Vornbach und Salzweg trennen sich Unentschieden +++Dingolfing und "V" werden Favoritenrolle gerecht

Am heutigen Samstag haben wieder zahlreiche niederbayerische Teams ihre nächsten Testspiele absolviert - und dabei für Spannung, erste Eindrücke und volle Zuschauerränge gesorgt. Besonders im Fokus stand dabei der Auftritt des TSV 1860 München, der mit seiner ersten Garde und Top-Neuzugängen Kevin Volland und Florian Niederlechner beim Bezirksligisten TSV Grafenau gastierte. Über 1.500 Zuschauer strömten in den Knauf Ceiling Sportpark und sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse. Doch auch andernorts wurde kräftig getestet:

Im Testspiel zwischen dem TSV Grafenau und dem TSV 1860 München setzten sich die Gäste mit 10:0 durch. Die Partie begann mit starkem Druck der Löwen, der in der 10. Minute durch Kevin Vollands Treffer zum 1:0 belohnt wurde. Grafenau zeigte sich defensiv stark, konnte jedoch die Überlegenheit der Münchener nicht lange aufhalten. In der zweiten Halbzeit drehten die Löwen auf: Siemen Voet (48.), Manuel Pfeifer (52.) und Tunay Deniz (57.) erhöhten schnell auf 4:0. Ein Kopfballtreffer von Patrick Hobsch (70.) und ein weiterer von Maximilian Wolfram (77.) folgten, bevor Hobsch und David Philipp in der Schlussphase das Ergebnis auf 9:0 und schließlich Siemen Voet mit einem straffen Schuss das 10:0 besorgte. Trotz der Niederlage bewies Grafenau großen Einsatz und erhielt Applaus von den 1750 Zuschauern. Sebastian Raml (Spielertrainer TSV Grafenau): "In der ersten Halbzeit haben wir sehr diszipliniert und leidenschaftlich verteidigt und waren mit dem 0:1 Halbzeitstand sehr zufrieden! In der zweiten Halbzeit war die Leistung bis zur 70. Minute auch noch sehr solide, und am Schluss sind uns dann einfach die Kräfte ausgegangen. Das Ergebnis war letztendlich in der Höhe verdient und nichtsdestotrotz können wir mit unserer Gesamtleistung sehr zufrieden sein. Es war ein Top-Spiel, ein Riesen-Event für den Verein und ein Riesen-Erlebnis für jeden einzelnen Spieler!"

Die Gastgeber gingen früh in Führung durch einen Treffer von Florian Ruhhammer (12.). Salzweg schüttelte sich und kam in Person von Jonas Mautner (30.) zum Ausgleich vor der Halbzeit. Lucas Stallmeier brachte seine Farben in der 74. Minute wieder in Front, ehe wiederum Mautner durch einen schönen Abschluss in den Winkel den Schlusspunkt in dieser Partie setzen konnte. Beide Trainer waren sich am Ende einig, dass das Unentschieden durchaus gerechtfertigt war. Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach): "Das Spiel endete mit einem gerechten 2:2. Insgesamt bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft nicht ganz zufrieden, da es in entscheidenden Situationen an einer gewissen Frische und Entschlossenheit fehlte. Trotz alldem sollte man die Partie nicht überbewerten, da auch einige wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden konnten!"

Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg): "Wir sind mit nur zwölf Feldspielern angereist und hatten es bei großer Hitze mit einem sehr laufstarken und taktisch flexiblen Gegner zu tun. Trotz viel Ballbesitz des Gegners verteidigte das Team sehr gut und ließ wenig zu. Nach einer gelungen Umschaltaktion fiel das 1:1. Der späte Ausgleich war angesichts der kämpferischen Leistung auch nicht unverdient! Insgesamt war es ein gelungener Test gegen einen Landesligisten - trotz des kleinen Kaders.