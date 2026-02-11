Testübersicht: 7 Tore in Ansbach - Haching, Vilzing & FWK im Einsatz

Die SpVgg Ansbach (dunkle Trikots) und der ASV Neumarkt lieferten sich am Dienstagabend einen munteren Testkick. – Foto: Kurt Botsch

Was ist unter der Woche an Testspielen geboten? Am gestrigen Dienstagabend probte die SpVgg Ansbach gegen den ASV Neumarkt, am heutigen Mittwoch sind die SpVgg Unterhaching, die DJK Vilzing und die Würzburger Kickers dran.



Munterer Test am Dienstagabend auf dem Kunstrasenplatz in Ansbach. Wie üblich in der Vorbereitung bekamen auf beiden Seiten alle Akteure die Möglichkeit, sich zu zeigen. Sowohl die SpVgg als auch der ASV wechselten einmal komplett durch. Am Ende setzte sich der Regionalligist mit 4:3 gegen den Tabellenführer der Bayernliga Nord durch.



Am Samstag geht`s für die 09er mit einem Blitzturnier an selber Stelle weiter. Die Ansbacher haben sich die SpVgg Bayreuth und die BSG Chemie Leipzig aus der Regionalliga Nordost eingeladen. Um 13 Uhr wird die erste Partie zwischen den Hausherren und den Leipzigern angepfiffen. Gespielt wird jeweils 60 Minuten.



Die Oberpfälzer empfangen nach dem lockeren 6:1-Aufgalopp vom Samstag gegen die DJK Ammerthal mit dem ASV Burglengenfeld den zweiten Landesligisten binnen weniger Tage. Gespielt wird wieder auf dem Kunstrasenplatz am Huthgarten.

Heute, 19:30 Uhr SV Heimstetten Heimstetten SpVgg Unterhaching Haching 19:30 PUSH



Nach zwei Testspielniederlagen in Folge gegen die Stuttgarter Kickers (2:3) und zuletzt gegen die Tiroler von Wacker Innsbruck (2:3) überprüfen die Vorstädter am Mittwochabend ihre Form gegen den Bayernligisten SV Heimstetten. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in Kirchheim. Für den SVH ist es das zweite von drei Testspielen gegen Regionalligisten. Am vergangenen Wochenende verlor Heimstetten mit 0:2 gegen den VfB Eichstätt. Nach dem Haching-Test am Mittwochabend geht es am kommenden Samstag gegen den SV Wacker Burghausen.