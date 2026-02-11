Testübersicht: 7 Tore in Ansbach - Haching & Vilzing tohungrig Die Testpartien unter der Woche von Mathias Willmerdinger · Gestern, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Ansbach (dunkle Trikots) und der ASV Neumarkt lieferten sich am Dienstagabend einen munteren Testkick. – Foto: Kurt Botsch

Was ist unter der Woche an Testspielen geboten? Am gestrigen Mittwochabend zeigten sich die SpVgg Unterhaching (5:1 gegen Heimstetten) und die DJK Vilzing (6:3 gegen Burglengenfeld) torhungrig.



Bereits am Dienstagabend probte die SpVgg Ansbach gegen den ASV Neumarkt. Am heutigen Donnerstag, nicht wie zunächst berichtet am Mittwoch, sind die Würzburger Kickers dran.