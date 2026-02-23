Testspielwochenende: Bezirksliga-Teams weitestgehend erfolgreich

– Foto: Timo Babic

Eigentlich sollten an diesem Wochenende schon mehrere Teams ihre ersten Pflichtspiele bestreiten, doch am Ende hat nur eines von ihnen stattgefunden. Der TSV Hehlingen konnte sich am Sonntag beim Tabellenletzten durchsetzen, während einige der anderen Teams weitere Testspiele bestritten.

Erst in der 89. Minute ist der Knoten für den TSV geplatzt als Luke Stenzig mit seinem 4. Saisontor zum 1:0 traf. Daraufhin traf Luis Haselhorst zum ersten mal in dieser Saison und stellte auf den 2:0 Endstand. Durch die drei Punkte klettert der TSV auf den 10. Platz, TV Jahn bleibt mit einem Punkt letzter.

Im Test gegen den letztjähirgen Bezirksliga-Absteiger SSV Kästorf Warmenau konnte sich Fallersleben II nach einem 1:3 Rückstand noch mit 5:2 durchsetzen. Die Tore der gastgeber erzielten Beck, Jawurek, Busch, ein Eigentor und Kafelov.

WSV Wendschott testete am Sonntag gegen den Kreisligisten Danndorf. Am Ende steht ein 5:3 Sieg für Wendschott auf dem Papier bei dem Spano, Dieck 2x, Giesecke und Nazare-Vaz trafen.

Lupo II siegte im Test gegen den Bezirksligisten aus der Staffel 2 Lauingen souverän mit 5:1. Die Tore der Laubach-Elf wurden von Menendez, Winkelmann, Leusmann, und Catapano geschossen. (Ein Torschütze unbekannt)

Der MTV Isenbüttel musste sich dem Landesligisten SSV Kästorf mit 0:2 geschlagen geben.

Die Zweitvertretung vom SSV Vorsfelde ging im Test gegen den Vertreter aus der Landesliga Sachsen-Anhalt Nord SSV Gardelegen mit einem 0:3 in die Pause. Nach Wiederanpfiff drehte die Klein-Elf auf und konnte zum 3:3 Endstand ausgleichen. Ismail, ein Eigentor und Weih sorgten für die drei Treffer.

Der VfL Wahrenholz siegte auswärts beim Kreisligisten SV Westerbeck mit 2:0. Für die Treffer sorgten Lenglei und Koch.

Im Testspiel zwischen Reislingen/Neuhaus und dem Kreisligisten Vatan Spor Königslutter kam es zum Tor-Spektakel. Die 12 Tore für die Gastgeber kamen von Diego Cioffo 2x, Rippel 4x, Schmidt, Tortora 2x, Spahn, David Cioffo und Marchese