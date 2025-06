Testspielübersicht Sonntag: Haching zerlegt Buchbach - Wacker wacklig

Nach einem standesgemäßen 10:1-Aufgalopp am Samstag beim A-Klassisten FC Emmering setzte die SpVgg Unterhaching am gestrigen Sonntag in Langeneisling gleich mal ein Ausrufezeichen und zerlegte den amtierenden Vizemeister aus Buchbach mit 6:0. Die Treffer für die Vorstädter erzielten Cornelius Pfeiffer (3), Wesley Krattenmacher, Tizian Zimmermann, Ben Erlmann."Das war ein guter Start in die Vorbereitung, auf dem wir aufbauen wollen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Spieler zu so einem frühen Zeitpunkt in der Vorbereitung beide Partien über die volle Distanz absolvieren. Jetzt gilt es in den kommenden Tagen und Wochen die Intensität weiter hoch zu halten und das Fitnesslevel entsprechend anzuheben. Gerade im Test gegen den TSV Buchbach waren wir sehr effektiv und deshalb muss man das Ergebnis auch realistisch einschätzen", sagte Cheftrainer Sven Bender gegenüber der vereinseigenen Medienabteilung.

Die Buchbacher konnten freilich mit der Vorstellung nicht zufrieden sein. "Das war schon ein wenig ernüchternd. Wir haben zu keinem Zeitpunkt einen Zugriff auf das Spiel gehabt. So wollen wir uns als TSV Buchbach nicht präsentieren, das ist auch klar. Ich hoffe, das war ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit", so Sportdirektor Georg Hanslmaier.