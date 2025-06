Testspielübersicht Landesliga Weser-Ems: Brake setzt Ausrufezeichen

Die Teams der Landesliga Weser-Ems befinden sich wieder vollkommen im Fussball-Modus und starteten in die Vorbereitung auf die neue Saison. Direkt standen einige Testspiele an, wobei vor allem Voxtrup ein Ausrufezeichen setzen konnte. Für Esens und GW Mühlen war gegen Oberligisten nichts zu holen.. Den wohl schlechtesten Start in die Vorbereitung erwischte allerdings SFN Vechta und verlor herbe.