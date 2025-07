Testspielübersicht Landesliga Braunschweig

Am kommenden Wochenende startet der Bezirkspokal in Braunschweig. Das hieß für viele Landesligisten, dass am vergangenen Wochenende das letzte Testspiel absolviert wurde, bevor es richtig heiß wird. Germania Wolfenbüttel und Northeim schossen sich mit zwei Siegen nochmal richtig warm, während Volkmarode einen ordentlichen Dämpfer bekam..