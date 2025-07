Testspielübersicht: Fehlstart für Vahdet, Bleckenstedt siegt deutlich

Nachdem bereits am Freitag der Landesligist 1. SC Göttingen 05 gegen Lupo Martini relativ deutlich verlor und das 1:3 erst in der Nachspielzeit fiel, musste der Bovender SV fünf Gegentore gegen den Oberligisten aus Wolfsburg hinnehmen und startete mit einer klaren Niederlage in die Vorbereitung.