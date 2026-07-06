 2026-07-06T13:26:36.144Z

Ligabericht

Testspielübersicht der Landesliga Weser-Ems! Melle trotzt Osnabrück

Die Liga befindet sich in den ersten Zügen de Vorbereitung

von NK · Heute, 17:17 Uhr · 0 Leser
– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nord
Bremen-Liga
Kreisliga
Oberliga Niedersachs.
Landesliga Weser-Ems

Die Teams der Landesliga Weser-Ems befinden sich wieder in de Vorbereitung auf die neue Saison und so fanden am vergangenen Wochenende auch eine Vielzahl an Testspielen statt. Während Melle gegen den VfL Osnabrück ein Remis feierte, mussten Dinklage und Papenburg sich hoch gegen die klaren Favoriten geschlagen geben.

Sa., 04.07.2026, 14:00 Uhr
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
0
0

Was für ein Ergebnis für den SC Melle gegen den Zweitliga-Aufsteiger.

Sa., 04.07.2026, 15:00 Uhr
SV Holdorf
SV HoldorfSV Holdorf
BW Hollage
BW HollageBW Hollage
1
3
Abpfiff

Der Aufsteiger siegte souverän gegen den Bezirksligisten aus Holdorf und tankte Selbstvertrauen.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene
TuS Bersenbrück
TuS BersenbrückBersenbrück
1
4
Abpfiff

Gegen den letztjährigen Ligakonkurrenten gab es für Biene wenig zu holen.

Fr., 03.07.2026, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
TuS Blau-Weiß Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
1
3
Abpfiff

Der Oberliga-Absteiger siegte souverän, hatte jedoch seine Probleme mit dem Fast-Aufsteiger.

Fr., 03.07.2026, 19:30 Uhr
SV Atlas Delmenhorst
SV Atlas DelmenhorstSV Atlas Del
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
5
1
Abpfiff

1:5 mussten die Blau-Weißen sich dem Regionalliga-Aufsteiger geschlagen geben. Damit kassierte man ein Tor mehr als der SV Altenoythe gegen Atlas, zwei Tage später.

Gestern, 14:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
Brinkumer SV
Brinkumer SVBrinkum
4
1
Abpfiff

Garrel schlug den Bremer Oberligisten beachtlich mit 4:1 und zeigt sich hungrig auf die neue Saison.

Fr., 03.07.2026, 19:30 Uhr
SV Union Lohne
SV Union LohneUnion Lohne
SV Alemannia Salzbergen
SV Alemannia SalzbergenSalzbergen
3
0

Gestern, 16:30 Uhr
TuS Lutten
TuS LuttenTuS Lutten
VfL Wildeshausen
VfL WildeshausenVfL Wildeshausen
2
2
Abpfiff

Fr., 03.07.2026, 19:30 Uhr
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
BSV Rehden
BSV RehdenBSV Rehden
0
5
Abpfiff

Dinklage kassierte mit 0:5 die höchste Pleite vom Wochenende.

Sa., 04.07.2026, 15:00 Uhr
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
1
0
Abpfiff

Oldenburg hielt beim Bremer Regionalliga-Team gut mit und kassierte nur einen Gegentreffer.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Thüle
SV ThüleSV Thüle
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
0
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Atlas Delmenhorst
SV Atlas DelmenhorstSV Atlas Del
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
4
1
Abpfiff

Fr., 03.07.2026, 19:00 Uhr
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
BW Langförden
BW LangfördenBW Langförden
4
0
Abpfiff

BW Lohne II feierte den höchsten Sieg aller Landesligisten am vergangenen Wochenende, hatte mit Langförden jedoch auch den vermeintlich "einfachsten" Gegner vom Papier her.