Testspielübersicht der Landesliga Weser-Ems! Melle trotzt Osnabrück

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Die Teams der Landesliga Weser-Ems befinden sich wieder in de Vorbereitung auf die neue Saison und so fanden am vergangenen Wochenende auch eine Vielzahl an Testspielen statt. Während Melle gegen den VfL Osnabrück ein Remis feierte, mussten Dinklage und Papenburg sich hoch gegen die klaren Favoriten geschlagen geben.

Was für ein Ergebnis für den SC Melle gegen den Zweitliga-Aufsteiger.

Der Aufsteiger siegte souverän gegen den Bezirksligisten aus Holdorf und tankte Selbstvertrauen.

Gegen den letztjährigen Ligakonkurrenten gab es für Biene wenig zu holen.

Der Oberliga-Absteiger siegte souverän, hatte jedoch seine Probleme mit dem Fast-Aufsteiger.

1:5 mussten die Blau-Weißen sich dem Regionalliga-Aufsteiger geschlagen geben. Damit kassierte man ein Tor mehr als der SV Altenoythe gegen Atlas, zwei Tage später.

Garrel schlug den Bremer Oberligisten beachtlich mit 4:1 und zeigt sich hungrig auf die neue Saison.

Dinklage kassierte mit 0:5 die höchste Pleite vom Wochenende.

Oldenburg hielt beim Bremer Regionalliga-Team gut mit und kassierte nur einen Gegentreffer.