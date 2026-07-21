 2026-07-17T11:53:53.177Z

Ligabericht

Testspielübersicht der Landesliga Weser-Ems

Eintracht Nordhorn schlägt Oberligist Wilhelmshaven

von NK · Heute, 13:07 Uhr · 0 Leser
– Foto: Detlev Drobeck

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Landesliga Weser-Ems
Bad Essen
Bokeloh
SV Listrup
SV Wilhelmsh

Die Landesligisten befinden sich in den letzten Zügen der Vorbereitung, bevor der Bezirkspokal startet. Für uns ist es also nochmal Zeit, auf die Testspiele des vergangenen Wochenendes zu schauen..

Während Dinklage doppelt enttäuschte, siegte Holthausen-Biene souverän mit 6:0 gegen den Bezirksligisten Bokeloh. BW Hollage feierte gleich zwei Siege und Union Lohne ging mit 1:4 gegen den Bezirksligisten Listrup unter.

Sa., 18.07.2026, 13:00 Uhr
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
FC Preußen Espelkamp
FC Preußen EspelkampFC Preußen Espelkamp
0
2

So., 19.07.2026, 14:00 Uhr
BW Hollage
BW HollageBW Hollage
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts II
1
0
Abpfiff

Fr., 17.07.2026, 19:30 Uhr
TuS Bad Essen
TuS Bad EssenBad Essen
BW Hollage
BW HollageBW Hollage
2
4
Abpfiff

Sa., 18.07.2026, 14:00 Uhr
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene
SV Bokeloh
SV BokelohBokeloh
6
0
Abpfiff

So., 19.07.2026, 13:00 Uhr
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
4
1
Abpfiff

Sa., 18.07.2026, 14:00 Uhr
VfL Oythe
VfL OytheVfL Oythe
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
2
3
Abpfiff

So., 19.07.2026, 14:00 Uhr
VfL Stenum
VfL StenumVfL Stenum
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
2
2
Abpfiff

Sa., 18.07.2026, 15:00 Uhr
SV Listrup
SV ListrupSV Listrup
SV Union Lohne
SV Union LohneUnion Lohne
4
1
Abpfiff

So., 19.07.2026, 15:00 Uhr
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
Wilhelmshavener SC Frisia
Wilhelmshavener SC FrisiaWSC Frisia
3
1
Abpfiff

Sa., 18.07.2026, 15:00 Uhr
SV Wilhelmshaven
SV WilhelmshavenSV Wilhelmsh
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
1
2
Abpfiff

So., 19.07.2026, 16:00 Uhr
RW Damme
RW DammeRW Damme
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
2
1

Fr., 17.07.2026, 19:00 Uhr
GW Brockdorf
GW BrockdorfGW Brockdorf
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
3
0
Abpfiff

Fr., 17.07.2026, 18:00 Uhr
SV Thüle
SV ThüleSV Thüle
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
1
0
Abpfiff