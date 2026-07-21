Testspielübersicht der Landesliga Weser-Ems

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Die Landesligisten befinden sich in den letzten Zügen der Vorbereitung, bevor der Bezirkspokal startet. Für uns ist es also nochmal Zeit, auf die Testspiele des vergangenen Wochenendes zu schauen..
Während Dinklage doppelt enttäuschte, siegte Holthausen-Biene souverän mit 6:0 gegen den Bezirksligisten Bokeloh. BW Hollage feierte gleich zwei Siege und Union Lohne ging mit 1:4 gegen den Bezirksligisten Listrup unter.