 2026-07-17T11:53:53.177Z

Ligabericht

Testspielübersicht der Landesliga Braunschweig

Landesligisten kassieren Niederlagen

von NK · Heute, 13:18 Uhr · 0 Leser
– Foto: Philipp Steinhoff

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Landesliga Braunschw.
TuSpo Renger
Westerhausen
Osterwieck

Die Landesligisten befinden sich in den letzten Zügen der Vorbereitung und testeten am vergangenen Wochenende fleißig. Wir schauen auf die Testspielergebnisse..

Die Teams testeten fleißig gegen Teams aus anderen Verbänden und anderen gleich-hohen Ligen. Dabei verloren der Bovender SV gegen den nordhessischen Verbandsligisten Rengershausen, Volkmarode verlor gegen den Verbandsligisten aus Sachsen-Anhalte Westerhausen und Kästorf verlor gegen den Landesligisten Eintracht Celle. Wir schauen auf alle Partien vom vergangenen Wochenende.

So., 19.07.2026, 15:00 Uhr
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
MTV Eintracht Celle
MTV Eintracht CelleEint. Celle
0
2
Abpfiff

So., 19.07.2026, 12:00 Uhr
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
5
0
Abpfiff

So., 19.07.2026, 15:00 Uhr
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
3
0
Abpfiff

Sa., 18.07.2026, 15:00 Uhr
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenTSV Landolfshausen/Seulingen
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
3
1
Abpfiff

Sa., 18.07.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
5
3
Abpfiff

So., 19.07.2026, 13:00 Uhr
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
3
4
Abpfiff

Sa., 18.07.2026, 15:00 Uhr
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
1
7
Abpfiff