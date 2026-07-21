Testspielübersicht der Landesliga Braunschweig

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Die Landesligisten befinden sich in den letzten Zügen der Vorbereitung und testeten am vergangenen Wochenende fleißig. Wir schauen auf die Testspielergebnisse..
Die Teams testeten fleißig gegen Teams aus anderen Verbänden und anderen gleich-hohen Ligen. Dabei verloren der Bovender SV gegen den nordhessischen Verbandsligisten Rengershausen, Volkmarode verlor gegen den Verbandsligisten aus Sachsen-Anhalte Westerhausen und Kästorf verlor gegen den Landesligisten Eintracht Celle. Wir schauen auf alle Partien vom vergangenen Wochenende.