Allgemeines

Testspielüberblick am Wochende!

Ball rollt trotz einiger Absagen

von NB · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

Trotz einiger Absagen rollt der Ball für ein paar Teams der Bezirksliga Braunschweig 1 endlich wieder. Am Valentinstag-Wochenende testen Isenbüttel, Wilsche-Neubokel, Wahrenholz, Fallersleben II, Brome, Schwülper, Ehmen, Lupo II und Vorsfelde II gegen Teams aus der Region.

Ein Überblick:

Heute, 14:00 Uhr
MTV Gifhorn
MTV Gifhorn
MTV Isenbüttel
MTV Isenbüttel
14:00

Der Tabellensechste der Bezirksliga Braunschweig 1 MTV Isenbüttel startet mit einem Test gegen den Vorjahresmeister und aktuellen Tabellenführer der Landesliga Braunschweig MTV Gifhorn in das neue Jahr.

Morgen, 14:00 Uhr
SG Eldingen
SG Eldingen
VfR Wilsche-Neubokel
VfR Wilsche-Neubokel
14:00

Für Wilsche-Neubokel ist das Spiel gegen die SG Eldingen schon der zweite Test der Wintervorbereitung. Im ersten Test musst man sich dem FC Wenden aus der Staffel 2 geschlagen geben. Nun steht mit Eldingen ein Gegner aus der Kreilsiga zum testen an.

Heute, 10:00 Uhr
FC Wenden
FC Wenden
VfL Wahrenholz
VfL Wahrenholz
1
2
Abpfiff

Der VfL Wahrenholz konnte nach der Absetzung letzte Woche nun auch ihr erstes Testspiel bestreiten und setzte sich dabei mit 2:1 gegen den FC Wenden durch.

Morgen, 12:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB Fallersleben
TSV Germania Helmstedt
TSV Germania Helmstedt
12:00

Auch die Zweitvertretung vom VfB Fallersleben wollte letzte Woche schon gegen den VfL Leiferde testen, aber auch hier wurde das Spiel abgesagt. Für die Mannschaft von Cedrich Wienhold beginnt die Rückrunde stattdessen mit einem Testspiel gegen TSV Germania Helmstedt.

Morgen, 14:30 Uhr
SSV Kästorf-Warmenau
SSV Kästorf-Warmenau
FC Brome 1919
FC Brome 1919
14:30

Der FC Brome reist für sein erstes Testspiel zum Vorjahresabsteiger SSV Kästorf/Warmenau. Auch ihr Testspiel letzte Woche gegen SV Blau Weiß Rühen musste abgesagt werden.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna Lebenstedt
FC Schwülper
FC Schwülper
15:00

Für den FC Schwülper geht es zum Bezirksligisten aus der Staffel 3 SV Fortuna Lebenstedt. Ihr erstes angesetztes Testspiel gegen Wenden musste leider auch abgesagt werden.

Morgen, 11:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV Vorsfelde
TSV Ehmen
TSV Ehmen
11:00

Nach den Testspielabsetzungen gegen SV Eintracht Osterwieck und, SC Rot-Weiß Volkmarode und MTV Gifhorn, startet der TSV Ehmen mit einem Test gegen die Vorsfelder u19 in die Rückrunde.

Morgen, 11:00 Uhr
Lupo Martini Wolfsburg
Lupo Martini Wolfsburg
TSG 1951 Mörse Wolfsburg
TSG 1951 Mörse Wolfsburg
11:00

Auch Lupo Martini II musste sich mit 2 Absagen abfinden (FSV Schöningen II und TSV Germania Lamme II). Gegen TSG Mörse soll der Ball nun wieder rollen.

Morgen, 14:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SC
SSV Vorsfelde
SSV Vorsfelde
14:00

Nach Spielabsagen gegen MTV Wolfenbüttel II und BSC Acosta II testet die Zweitvertretung vom SSV Vorsfelde nun gegen den Haldensleber SC.