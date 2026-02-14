Testspielüberblick am Wochende!

– Foto: Timo Babic

Trotz einiger Absagen rollt der Ball für ein paar Teams der Bezirksliga Braunschweig 1 endlich wieder. Am Valentinstag-Wochenende testen Isenbüttel, Wilsche-Neubokel, Wahrenholz, Fallersleben II, Brome, Schwülper, Ehmen, Lupo II und Vorsfelde II gegen Teams aus der Region.

Heute, 14:00 Uhr MTV Gifhorn MTV Gifhorn MTV Isenbüttel Isenbüttel 14:00

Der Tabellensechste der Bezirksliga Braunschweig 1 MTV Isenbüttel startet mit einem Test gegen den Vorjahresmeister und aktuellen Tabellenführer der Landesliga Braunschweig MTV Gifhorn in das neue Jahr.

Für Wilsche-Neubokel ist das Spiel gegen die SG Eldingen schon der zweite Test der Wintervorbereitung. Im ersten Test musst man sich dem FC Wenden aus der Staffel 2 geschlagen geben. Nun steht mit Eldingen ein Gegner aus der Kreilsiga zum testen an.

Der VfL Wahrenholz konnte nach der Absetzung letzte Woche nun auch ihr erstes Testspiel bestreiten und setzte sich dabei mit 2:1 gegen den FC Wenden durch.

Auch die Zweitvertretung vom VfB Fallersleben wollte letzte Woche schon gegen den VfL Leiferde testen, aber auch hier wurde das Spiel abgesagt. Für die Mannschaft von Cedrich Wienhold beginnt die Rückrunde stattdessen mit einem Testspiel gegen TSV Germania Helmstedt.

Der FC Brome reist für sein erstes Testspiel zum Vorjahresabsteiger SSV Kästorf/Warmenau. Auch ihr Testspiel letzte Woche gegen SV Blau Weiß Rühen musste abgesagt werden.

Für den FC Schwülper geht es zum Bezirksligisten aus der Staffel 3 SV Fortuna Lebenstedt. Ihr erstes angesetztes Testspiel gegen Wenden musste leider auch abgesagt werden.

Nach den Testspielabsetzungen gegen SV Eintracht Osterwieck und, SC Rot-Weiß Volkmarode und MTV Gifhorn, startet der TSV Ehmen mit einem Test gegen die Vorsfelder u19 in die Rückrunde.

Morgen, 11:00 Uhr Lupo Martini Wolfsburg Lupo Martini Wolfsburg II TSG 1951 Mörse Wolfsburg TSG 51 Mörse 11:00

Auch Lupo Martini II musste sich mit 2 Absagen abfinden (FSV Schöningen II und TSV Germania Lamme II). Gegen TSG Mörse soll der Ball nun wieder rollen.