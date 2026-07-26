Testspielsiege für Bahlinger SC und SC Freiburg II

– Foto: Claus G. Stoll

Bis zum Saisonstart sind es für den Bahlinger SC und den SC Freiburg II nur noch knapp zwei Wochen. Die heiße Trainingsphase mit echten Gradmessern in den Testspielen läuft.

Gegen den Drittligisten TSG Hoffenheim II präsentierte die SC-Zweite sehr konzentriert. Der Lohn blieb nicht aus: Das 3:0 gegen die Bundesliga-Reserve der Kraichgauer taugt als Mutmacher. „Wir hatten gute Momente im Ballbesitz, haben aber auch gut verteidigt“, sagte SC-Coach Bernhard Weis. Die Treffer beim Test in Oberkich erzielten Bismark Adomah (18. /51.) und Krish Raweri (58.). Beim 3:1 des Bahlinger SC gegen den FC Denzlingen trafen Marin Stevotic (27./28) und Hasan Pepic (43.) für die Kaiserstühler. Das Denzlinger Tor erzielte Sebastian Weizel (6.).