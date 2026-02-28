Testspielsieg mit Moral

– Foto: SG Neulangen/Langen

Die 1. Damen der SG Neulangen/Langen feiern im zweiten Testspiel der Rückrundenvorbereitung einen 3:2-Erfolg gegen den Landesligisten SV Olympia Uelsen - dank Traumstart, Offensivpower und spätem Siegtreffer.

Im zweiten Test der Wintervorbereitung traf die 1. Damenmannschaft der SG Neulangen/Langen am Samstag auf den Landesligisten SV Olympia Uelsen. Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie.

Die Antwort der SG folgte prompt. Nach einer starken Hereingabe von Maike Specker brachte Mariel Leuker den Ball zur erneuten Führung über die Linie. Mit dem 2:1 ging es verdient in die Halbzeitpause.

Die Gastgeberinnen erwischten einen perfekten Start: Bereits in der 3. Minute eroberte Helen Rüschen den Ball in der gegnerischen Hälfte und vollendete souverän zur frühen 1:0-Führung. Uelsen ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und glich in der 14. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus.

Mit diesem Erfolg sichert sich die SG einen starken Testspielsieg gegen einen Landesligisten. Bereits am Montag steht die nächste Aufgabe an: Auswärts geht es für die (Neu-)Langener Damen zur FSG Niedergrafschaft, dem Tabellenführer der Bezirksliga Süd.

Doch Neulangen/Langen zeigte Moral. In der 81. Minute war es erneut Marie Leuker, die nach einem präzisen Pass von Selina Schnettberg zur Stelle war und den umjubelten Treffer zum 3:2-Endstand erzielte.

Nach dem Seitenwechsel schlichen sich bei der SG kurzzeitig Unsicherheiten ein. Die Gäste nutzten dies aus und kamen nach einem Freistoß zum 2:2-Ausgleich.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden _oder möchtest uns Feedback geben? chreibe uns gerne direkt hier!

___________________

⚽ FuPa-Elf-der-Woche ⚽

Ihr könnt viel tun, um den Spielerinnen und Spielern eures Vereins zu helfen in der FuPa Elf der Woche zu erscheinen. Zuallererst muss die Aufstellung eingetragen sein. Meldet euch dafür, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, als FuPa-Vereinsverwalter an und pflegt die Aufstellungen eurer Mannschaften. Dann könnt ihr nach den Spielen bis spätestens dienstagfrüh für eure Favoriten stimmen und die Chancen erhöhen einen eurer Kicker in die FuPa Elf der Woche zu wählen. Was auch immer hilft: Macht Werbung in eurem Verein dafür und weist eure Mitspieler, Fans und Vereinsverantwortlichen darauf hin, ihre Stimmen abzugeben. Denn eines ist klar - jede Stimme hilft.

Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!