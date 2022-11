Testspielsieg in Primstal 1.FC Saarbrücken: U17-Bundesligateam kann Selbstvertrauen tanken

Das B-Junioren-Bundesligateam des 1. FC Saarbrücken hat sich am Sonntag mit einem 4:2-Erfolg für das nächste Ligaspiel gegen den SSV Jahn Regensburg Selbstvertrauen geholt.

Die U17 des 1. FC Saarbrücken hat das Testspiel gegen das U19-Regionalligateam der JFG Schaumberg-Prims mit 4:2 (2:1) für sich entscheiden können. Marco Blinn und Emirhan Erdogan konnten bereits vor der Pause in der Partie, die im Nonnweiler Gemeindeteil Primstal ausgetragen wurde, zwei Treffer für die Malstatter erzielen. Die Gastgeber schlossen vor der Pause noch zum 1:2 an. Im zweiten Durchgang waren zunächst Finn Keller und dann Laurin Werth für die Gäste erfolgreich. In der Schlussminute bekamen die Gastgeber noch einen Elfmeter, den sie zum Endstand verwandelten.