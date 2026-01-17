Testspielsieg in Mannheim

Nach der ersten guten Möglichkeit durch Simon Joachims, der knapp verpasste, brachte Markus Mendler unseren FCH in der 13. Minute in Führung. Nach Zuspiel von Joachims versenkte er den Ball zum 0:1 im spitzen Winkel. Die Homburger kamen wenig später erneut durch Joachims zu einer guten Möglichkeit. Aber auch die Gastgeber fanden immer wieder den Weg in den Strafraum der Grün-Weißen. So kamen sie in der 21. Minute zu ihrer bis dato besten Chance, als die Kugel das Außennetz traf. Zehn Minuten später konnte ein Versuch der Mannheimer noch auf der Linie geklärt werden. Kurz darauf zeigte Schiedsrichter Marvin Hoffmann nach einem Foulspiel an Manuel Kober auf den Elfmeterpunkt. VfR Keeper Nreca-Bisinger sah daraufhin wegen Meckerns zunächst die gelbe Karte. Schiedsrichter Hoffmann zückte kurz darauf nach erneutem Meckern sogar die gelb-rote Karte – eine für ein Testspiel durchaus harte Entscheidung. Somit agierten die Homburger ab diesem Zeitpunkt in Überzahl. Markus Mendler verwandelte den fälligen Strafstoß nach der kurzen Unterbrechung souverän zum 0:2. Die Gastgeber ließen sich von der Unterzahl jedoch nicht beirren und kamen in der 44. Minute nach einem Konter durch Pasqual Pander zunächst zum 1:2-Anschlusstreffer. Eine Minute später erzielten sie nach einer Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Gäste durch Lennart Thum sogar noch den Ausgleich zum 2:2-Halbzeitstand.

Nach der Pause wechselte Cheftrainer Roland Seitz 7-mal und brachte Hilal El-Helwe, Oliver Kovacic, Frederik Schumann, Justin Petermann, Ken Mata, Steffen Nkansah und Torhüter Elias Cervenka in die Partie. Knapp zehn Minuten nach Beginn der ersten Halbzeit brachte Mata die Grün-Weißen wieder in Führung. Die Homburger machten im weiteren Verlauf zwar Druck, sodass das Spiel weitestgehend in der Mannheimer Hälfte stattfand. Jedoch fehlte es vorm Tor meist an den zündenden Ideen. In der 76. Minute baute erneut Mata die Homburger Führung dann aber auf 2:4 aus, als er in den Strafraum eindrung und den Ball am gegnerischen Keeper vorbeilegen konnte. Nur zwei Minuten später kamen die Gastgeber jedoch erneut zum Anschlusstreffer, als Jassem Nasraoui nach einem Zusammenstoß zweier Homburger an den Ball kam und diesen über Keeper Cervenka ins Tor lupfte. In der 84. Minute stellten die Grün-Weißen durch einen Treffer von Armend Qenaj nach Zuspiel von Oliver Kovacic zwar nochmal den alten Abstand her. Doch nur drei Minuten später erzielten die Mannheimer durch Isaac Okwubor den erneuten Anschlusstreffer. Dabei blieb es am Ende auch, sodass unser FCH sein erstes Testspiel der Wintervorbereitung beim VfR Mannheim mit 5:4 für sich entscheidet.