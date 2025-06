Testspielsieg in Hardenberg - Engelmann dreht Partie nach Rückstand

Die Entscheidung fiel in der 72. Minute: Ein langer Ball in die Spitze landete bei Dominique Domröse, der Engelmann bediente – der Torjäger schnürte den Doppelpack und stellte auf 2:1. In der Schlussphase lag ein weiterer Treffer auf beiden Seiten in der Luft, doch es blieb beim knappen, aber insgesamt verdienten Auswärtssieg des SVM.

Fazit:

Nach einem intensiven Trainingslager präsentierte sich der SVM in guter Frühform. Trotz kleinerer Schwächephasen und einem Rückstand zeigte das Team Moral und konnte sich auf die Treffsicherheit von Routinier Engelmann verlassen.