⚽ Testspielsieg in Erichshagen!

Schon nach fünf Minuten ging der TSV durch René Tank mit 0:1 in Führung. Sein Versuch, den Ball von der Seitenlinie ins Zentrum zu flanken, wurde vom Wind begünstigt und senkte sich unhaltbar ins lange Eck – ein kurioses Traumtor! 💨🎯

Im zweiten und letzten Testspiel der Vorbereitung traf unsere Zweite auswärts auf den SBV Erichshagen III. Bei windigem, aber sonnigem Wetter entwickelte sich eine spannende Partie mit vielen Toren in der ersten Hälfte – und einer starken kämpferischen Leistung im zweiten Durchgang. ☀️🌬️⚽

Erichshagen fand aber schnell ins Spiel zurück und erzielte durch Dennis Dreger (18.) den Ausgleich. Die Partie blieb offen – doch Alexander Sashcheka (37.) schob nach starker Vorarbeit zur erneuten Führung ein. Erichshagen antwortete erneut, diesmal durch Eric Brock (41.), bevor Dennis Merzo (43.) nach einem Durchbruch zur verdienten 2:3-Pausenführung traf.

🔁 Zweite Halbzeit

In der Pause stellte Coach Mario Hörenkuhl die Jungs nochmal klar ein: „Wir haben gezeigt, dass wir Tore machen können – jetzt brauchen wir Ruhe am Ball, Konzentration in der Defensive und kluge Entscheidungen im Spielaufbau.“

Und genau das setzte die Mannschaft nach Wiederanpfiff auch um. Der TSV kontrollierte über weite Strecken die Partie, ließ Ball und Gegner laufen und erarbeitete sich weitere gute Möglichkeiten. Besonders im Mittelfeld wurde clever verschoben, die Defensive stand stabil, und der Spielaufbau funktionierte flüssig. ⚙️📈

Trotzdem blieb Erichshagen bis zum Schluss gefährlich. In den letzten zehn Minuten erhöhten sie den Druck, doch unsere Defensive – angeführt von einem starken Keeper Sebastian Harms – hielt stand. Mehrere Schüsse wurden geblockt, brenzlige Situationen sauber geklärt. Die Moral und Einsatzbereitschaft stimmten bis zur letzten Sekunde! 🧱🧤🔥

🔚 Fazit

Ein verdienter 3:2-Auswärtssieg für den TSV Jahn Westen II – mit starker erster Halbzeit, disziplinierter zweiter Hälfte und großem Willen. Das letzte Testspiel der Vorbereitung wurde erfolgreich abgeschlossen.

Trainer Hörenkuhl nach Abpfiff: „Die ersten 45 Minuten waren wild, aber wir haben Moral gezeigt. In der zweiten Halbzeit haben wir endlich unser Spiel durchgezogen. Diese Leistung nehmen wir mit ins Derby gegen Dörverden!“

📆 Weiter geht’s am 30.03.2025 im Derby gegen TSV Dörverden II – dann beginnt die Rückrunde!

Danke an den SBV Erichshagen III, Schiedsrichter Lewin Cedric Müller, und alle Fans vor Ort! 🙌

