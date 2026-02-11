Testspielsieg im Zeichen der Comebacks

Bevor die heisse Phase der Fasnacht beginnt, baten die beiden Trainer Gibis und Lauber ihre Spieler zu einem frühen Test. Die erste Mannschaft der Spielvereinigung trainiert bereits seit mehreren Wochen auf und neben dem Platz. Erfreulicherweise kehrten auch die langzeitverletzten Reinacher, Goering und Bernauer wieder in den Trainingsbetrieb zurück. Für die beiden Letztgenannten reichte es sogar für einen Einsatz gegen die SG Hotzenwald.

Viel Rotation im Vergleich zu den Partien in der Hinserie gab es nicht, Lauber versuchte sein bewährtes System zu festigen. Für die erste Überraschung sorgte dennoch der Startelfeinsatz des Comebackers Bernauer, der den verspäteten Schmidle vertrat. Ein wenig verspätet starteten auch beide Teams in die Partie, die Anfangsminuten waren vor allem durch lange Bälle der Hausherren geprägt. Nach einer guten Viertelstunde konnte Nick Fischer das erste Ausrufezeichen setzen, sein Schuss aus spitzem Winkel landete allerdings neben dem Tor. Besser machte es Silas Tröndle von der SGH nur Sekunden später. Viel zu einfach konnte sich Hotzenwald durch die Andelsbacher Abwehr spielen und zur Führung treffen. Rückblickend war dies, zusammen mit einem Pfostenschuss in der 90. Minute, allerdings die einzige wirklich gefährliche Aktion. Die Andelsbacher Defensive zeigte im ersten Testspiel eine nahezu makellose Leistung. Die Offensive der Gäste suchte nach dem Gegentor auch immer Öfter den Weg nach vorne. Lennart Meier sorgte mit einem Abstauber für den schnellen Ausgleich.