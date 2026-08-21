Testspielsieg gegen Wegberg-Beeck macht VfL Jüchen Mut

– Foto: Michael Zöllner

Das hatte sich der VfL Jüchen-Garzweiler ganz anders vorgestellt. Zunächst das Pokal-Aus gegen den 1. FC Monheim, dann die deutliche Niederlage bei BW Dingden zum Auftakt der Oberliga. Der Saisonstart ging ziemlich daneben. Umso besser fühlt es sich für die Mannschaft von Trainer Daniel Klinger an, dass es am Mittwoch im Testspiel gegen den Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck einen deutlichen 4:1 (0:0)-Erfolg gab.

Das Testspiel hatten die Jüchener vereinbart, weil ihr fürs Wochenende ursprünglich im Spielplan stehendes Punktspiel gegen den SC St. Tönis wegen dessen Auftritt im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt ausfällt. „Der Sieg hat nach den beiden ersten Spielen richtig gutgetan. Hätten wir so gegen Dingden gespielt, hätten wir gute Chancen gehabt, dort nicht zu verlieren“, sagte Daniel Klinger. „Die erste Hälfte war okay, die zweite richtig gut.“

Laufbereitschaft und Zweikämpfe

Hauptunterschied zur Auftaktpartie in der Oberliga waren die Themen Laufbereitschaft und Zweikämpfe. Mut machte auch, dass Innenverteidiger Jochen Schumacher nach längerer Zeit mal wieder in der Anfangsformation stand und einen guten Eindruck hinterließ. Zudem testeten die Jüchener einen Abwehrspieler, der einen guten Eindruck hinterließ. Der Linksfuß käme als Innenverteidiger und als linker Außenverteidiger infrage. Der VfL hätte Interesse an einer Verpflichtung, auch als Backup für Ex-Profi Tim Heubach, der noch an seinem Comeback arbeitet.