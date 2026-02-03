Testspielsieg gegen Rapid Wien II

Schon direkt von Anpfiff an spürte man eine große Motivation von Seiten der Homburger, die direkt den Weg zum Tor suchten. Während sie immer wieder gefährlich anliefen, fanden sie dennoch noch nicht die richtig starken Abschlüsse. Obwohl den Grün-Weißen durch einige Standartsituation einige Chancen ermöglicht wurden, dauerte es eine halbe Stunde, bis der Ball im Netz versank. Neuzugang Kaan Inanoglu dribbelte sich flink um Keeper Haas sowie die Wiener Abwehr und schoss die Kugel selbstsicher ins linke Eck zum 1:0 für Grün-Weiß.

Kurz darauf zeigte sich auch Wien am Ball in der Homburger Hälfte, doch die erste getretene Ecke landete direkt in den Händen von Keeper Michael Gelt. Nach Inanoglus Führungstreffer zeigte sich unser FCH noch selbstbewusster und drehte mit erhöhtem Tempo kurz vor der Pause nochmal richtig auf. Miguel Gonçalves köpfte in der 34. Minute nur knapp am Tor vorbei und auch Robert Geller wurde mit gleich zwei starken Abschlüssen innerhalb zwei Minuten den Wienern sehr gefährlich. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Mannschaften nach einer positiven ersten Hälfte für unseren FCH in die Kabine.

Auch in die zweite Hälfte starteten die Homburger mit voller Überzeugung, sodass Joachims in der 47. Minute zum Abschluss kam, sein Schuss aber pariert wurde. Die Wiener kamen daraufhin zu einem Konter, der jedoch im Abseits endete. Auch die erneute Antwort der Grün-Weißen endete im Abseits, jedoch hatte Keeper Haas den Ball vorher schon kontrollieren können.

In der 61. Minute erhöhte unser FCH dann auf das verdiente 2:0. Markus Mendler schickte die Kugel volley an Oliver Kovacic, der diese mit links im Kasten versenkte. Gegen Ende schafften es die Wiener, das Spiel auf die Homburger Hälfte zu verlagern, jedoch waren jegliche Abschlüsse zu unentschlossen und konnten sicher von Keeper Michael Gelt gehalten werden. Somit gewinnt unser FCH das erste Testspiel im Trainingslager gegen den SK Rapid Wien II mit 2:0.

„Wir haben das Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten gegen eine U-Mannschaft eines Topvereins aus Österreich gewinnen können. In der ersten Halbzeit hatten wir sehr viel Ballbesitz und gingen durch unseren Neuzugang in Führung. Nachdem wir in der zweiten Halbzeit einmal komplett gewechselt haben, standen wir defensiver. Trotzdem haben wir das gegen den Ball sehr gut gemacht und ein zweites Tor geschossen. Wir haben gewonnen, haben keine Verletzen zu beklagen, von daher war es sehr angenehm“, lautet das Fazit von Cheftrainer Roland Seitz.

Am kommenden Samstag, den 07. Februar bestreitet unser FCH ein weiteres Testspiel im Trainingslager gegen den SV Meppen aus der Regionalliga Nord. Gespielt werden dreimal 45 Minuten. Anstoß ist um 14.30 Uhr.