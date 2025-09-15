Testspielsieg gegen den FC Blue Stars Verlinkte Inhalte präsentiert von Testspiele Blue Stars Neumünster

Im zweiten Vorbereitungsspiel der Saison 2025/26 traf der FC Neumünster auf einen letztjährigen Tabellenzweiten der 3. Liga, den FC Blue Stars. Bereits in der letzten Vorbereitungsphase hatte man gegen die Stadtzürcher klar den Kürzeren gezogen – diesmal wollte man es besser machen. Die Vorzeichen vor Spielbeginn standen allerdings nicht optimal: Da sich sowohl Struchen als auch Baici in den Ferien befanden und Ersatzkeeper Irrling kurzfristig mit einem Hexenschuss ausfiel, musste improvisiert werden. Glücklicherweise erklärte sich Vereinsurgestein Naumann bereit, zwischen die Pfosten zu stehen – und das, nachdem er im Laufe seiner Karriere wohl schon jede erdenkliche Position für den FCN eingenommen hatte.

Der Auftakt verlief jedoch denkbar unglücklich: Gleich zu Beginn musste Naumann hinter sich greifen, ohne dass er dabei eine Schuld traf. Mitte der ersten Halbzeit sorgte dann Sadiku für den absoluten Höhepunkt des Abends, als er den Ball aus dem Mittelfeld wuchtig und millimetergenau ins Lattenkreuz hämmerte. Ein Traumtor, das den Ausgleich bedeutete. Im weiteren Verlauf hielt der FCN das Geschehen ausgeglichen und überzeugte vor allem im Mittelfeld mit konsequenter Raumaufteilung. Besonders Neuzugang Glaus wusste zu gefallen: Mit enormem Einsatz erarbeitete er sich kurz vor der Pause die Möglichkeit, die Führung zu übernehmen, und verwandelte eiskalt zum 2:1. Kurz darauf erhöhte er sogar noch auf 3:1 – ein Doppelschlag, der seinem Ruf als «Chancentod» eindrucksvoll widersprach.