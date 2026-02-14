Testspielsieg gegen den Bahlinger SC

In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften erstmal etwas ab. Die Homburger suchten zwar immer wieder den Weg nach vorne, kamen dabei aber zunächst zu keinem gefährlichen Abschluss. Nach einer Viertelstunde zeigte Schiedsrichter Fabian Knoll nach einem Foul im Strafraum von BSC-Keeper Dennis Klose an Kaan Inanoglu auf den Elfmeterpunkt. Der Strafstoß von Hilal El-Helwe konnte jedoch von Klose pariert werden.

In der 23. Minute gingen die Grün-Weißen dann aber in Führung. Nach Vorlage von Nico Jörg netzte Kaan Inanoglu den Ball zum 1:0 ein. Aber nur drei Minuten später hatten die Gäste die schnelle Antwort parat. In der 26. Minute zimmerte Alex Echner die Kugel nach Zuspiel von Hasan Pepic zum 1:1 ins Homburger Gehäuse. Fünf Minuten später drehten die Bahlinger das Spiel. Ferdinand Scholl kam im Strafraum frei zum Abschluss und traf aus spitzem Winkel zur 1:2-Führung für den BSC. Vor der Pause kamen die Homburger nochmal zu einer Möglichkeit als Kaan Inanoglu nach Flanke von Armend Qenaj zum Kopfball kam, die Kugel jedoch nicht richtig traf. So blieb es zur Pause beim 1:2-Rückstand aus Sicht unseres FCH.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Cheftrainer Roland Seitz durch und brachte Manuel Kober, Simon Joachims, Robert Geller, Markus Mendler, Michael Heilig, Miguel Gonçalves und Probespieler David Schwingel in die Partie. Kurz nach der Pause hatten die Homburger eine gute Möglichkeit als Mart Ristl nach Flanke von Mendler den Ball am Tor vorbeiköpfte. In der 55. Minute flog ein Distanzschuss von Gonçalves knapp über das Gehäuse. Knapp zehn Minuten später gelang den Gastgebern dann aber schließlich der Ausgleich. Nach einem Steckpass von Joachims netzte Mendler in der 67. Minute zum 2:2 ein.

Knapp fünf Minuten später setzte Mendler einen Freistoß an die Latte. Aber auch die Bahlinger kamen kurz darauf nochmal zu einer guten Möglichkeit als ein Versuch von Hasan Pepic knapp am Tor vorbeirollte. Ansonsten verlief die zweite Halbzeit recht unspektakulär. In der 89. Minute fiel dann aber doch noch der Siegtreffer für die Homburger. Nachdem BSC-Keeper Klose aus dem Tor rausmusste, um einen Ball zu klären, landete der Ball bei Gonçalves, der aus der Distanz abzog und ins leere Tor traf. Damit gewinnt unser FCH das letzte Testspiel der Wintervorbereitung gegen den Bahlinger SC mit 3:2.

„Nach einer guten ersten Halbzeit trotz Rückstand war die zweite Halbzeit etwas zerfahren. Aber es war ein guter Test zum Abschluss der Vorbereitung gegen einen spielstarken Gegner. Wir sind froh, dass wir gewonnen haben und dass sich keiner verletzt hat“, so das Fazit von Cheftrainer Roland Seitz.

Am kommenden Samstag, den 21. Februar startet unser FCH in die Restrunde der Regionalliga Südwest. Um 14 Uhr empfängt man im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres die TSG Balingen im heimischen Waldstadion.