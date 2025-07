Testspielsieg gegen Bezirksligisten: Waldram feiert „richtig gute“ erste Halbzeit

Eine recht überzeugende Leistung zeigten Waldramer Fußballer im Testspiel gegen den SV Bad Heilbrunn und feierte am Ende einen verdienten 3:1-Sieg. „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf wider“, erkannte HSV-Trainer Walter Lang die DJK-Überlegenheit an. „Bei uns ist im Augenblick sehr viel Stückwerk.“ Die Gastgeber präsentierten sich hingegen von der ersten Minute an aggressiv und gierig. „Die haben sich wirklich in jeden Ball reingefuchst“, stellte der Coach fest.

„Wir sind in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel gekommen, die Abstände waren viel zu groß“, monierte Gästetrainer Lang. „Die erste Halbzeit war schon richtig gut“, lobte dagegen DJK-Coach Buchner, der zufrieden feststellte, dass sein Spieler seine Vorgaben beherzigt hatten: „Wir wollten flach von hinten rausspielen, auch bei Gegnerdruck. Das haben wir beherzigt, und der Mut hat sich ausgezahlt.“

Die Vorentscheidung fiel in der 55. Minute: Benedikt Bergmoser zirkelten einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld an Freund und Feind vorbei zum 3:0 ins Netz. Florian Kapfhammer verpasste die nächste Gelegenheit für den Anschlusstreffer, als er nach Freistoß von Maxi Specker den Ball übers Tor köpfte. Eine Unstimmigkeit in der Waldramer Defensive nutzte Anton Pappritz in der 67. Minute zum 1:3-Anschlusstreffer. Die besseren Gelegenheiten hatten auch in den letzten 20 Minuten die Gastgeber, obwohl Buchner in der 68. Minute gleich sechs Spieler auf einen Schlag einwechselte. Zumal Kevin Ryan – und Paul Schlott im Nachschuss – bei einem Elfmeter an HSV-Torhüter Alihan Uzun scheiterten.

„Waldram hat es einfach gut gemacht, da muss man nicht lange rumreden“

Walter Lang

„Glückwunsch. Waldram hat es einfach gut gemacht, da muss man nicht lange rumreden“, zeigte sich Walter Lang als fairer Verlierer, während Benedikt Buchner bereits Anregungen fürs nächste Training sammelte: „Ich bin ganz zufrieden, aber es gab einige Phasen, wo wir unsauber gespielt haben und beim Gegenpressing nicht voll durchgezogen haben.“ Seine Elf absolviert bereits am heutigen Freitag um 18.30 Uhr ihr nächstes Vorbereitungsmatch beim Kreisligisten SG Antdorf/Iffeldorf; die Heilbrunner haben am Samstag um 14 Uhr den VfB Forstinning zu Gast.