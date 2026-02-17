Testspielsieg bei eisigen Temperaturen 3:0-Erfolg gegen TuS Bersenbrück – Späte Tore entscheiden umkämpfte Partie von red · Heute, 12:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gianluca Lönneker

Trotz klirrender Kälte hat die Mannschaft im Testspiel gegen den Oberligisten TuS Bersenbrück einen überzeugenden 3:0-Erfolg eingefahren. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung setzte sich der klassenhöhere Gastgeber erst in der Schlussphase deutlich durch.

Frühe Führung durch Thoben Der Auftakt verlief nach Maß: Thoben brachte sein Team bereits in der 15. Minute in Führung. Der frühe Treffer verlieh der Partie Struktur, doch Bersenbrück zeigte sich in der Folge mindestens ebenbürtig und hielt das Spiel offen. Beide Mannschaften lieferten sich intensive Zweikämpfe, ohne dass sich zunächst ein klarer Vorteil ergab.

Entscheidung in der Schlussphase Erst gegen Ende der Begegnung machte sich der Klassenunterschied bemerkbar. In der 83. Minute erhöhte Wegner auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Wessels in der 90. Minute mit dem dritten Treffer. Die späten Tore spiegeln den Spielverlauf wider: lange ausgeglichen, am Ende jedoch mit klaren Vorteilen für den Favoriten.