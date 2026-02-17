Testspielsieg bei eisigen Temperaturen

Trotz klirrender Kälte hat die Mannschaft im Testspiel gegen den Oberligisten TuS Bersenbrück einen überzeugenden 3:0-Erfolg eingefahren. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung setzte sich der klassenhöhere Gastgeber erst in der Schlussphase deutlich durch.
Der Auftakt verlief nach Maß: Thoben brachte sein Team bereits in der 15. Minute in Führung. Der frühe Treffer verlieh der Partie Struktur, doch Bersenbrück zeigte sich in der Folge mindestens ebenbürtig und hielt das Spiel offen.
Beide Mannschaften lieferten sich intensive Zweikämpfe, ohne dass sich zunächst ein klarer Vorteil ergab.
Erst gegen Ende der Begegnung machte sich der Klassenunterschied bemerkbar. In der 83. Minute erhöhte Wegner auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Wessels in der 90. Minute mit dem dritten Treffer.
Die späten Tore spiegeln den Spielverlauf wider: lange ausgeglichen, am Ende jedoch mit klaren Vorteilen für den Favoriten.
Mit dem erfolgreichen Test wächst die Vorfreude auf den bevorstehenden Pflichtspielauftakt. Am Sonntag, 22. Februar 2026, startet die Mannschaft um 14:00 Uhr in die Punktspiele – zu Gast ist der Regionalligist SC Weiche Flensburg 08.
Nach den positiven Ergebnissen der Vorbereitung scheint das Team bereit für den Start in den Ligabetrieb.