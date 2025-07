Testspielsieg bei Blitz und Donner

Fast genau so oft wie sich am Horizont das nahende Gewitter mit Blitzen und Donnergrummeln bemerkbar machte, schlug es am Mittwoch beim Testspiel im Völklinger Stadtteil Fürstenhausen im Tor des Landesligisten FC Kutzhof ein. Nachdem der "Platzherr" SG Fenne/Fürstenhausen aus Personalmangel kein Team stellen konnte, spielte die gerade in die Schröder-Saarlandliga aufgestiegene Zweite des 1. FC Saarbrücken in einem Testspiel gegen den Landesligisten aus dem Heusweiler Gemeindeteil. Beim 4:0 (2:0)-Erfolg traf das Malstatter Reserveteams bis zur Pause nur durch Standardsituationen. Zunächst verwandelte Ram Jashari einen Freistoß direkt, dann legte Thierry Correia Delgado Fonseca mit einem verwandelten Strafstoß nach. Im zweiten Durchgang erhöhten Luca Mura und Zinedin Osmanagic noch zum Endstand. "Wir haben wieder kein Gegentor kassiert und zweiStandards reingemacht, was in der Liga wichtig sein könnte. Wir haben aber nicht unser bestes Spiel heute gemacht. Es war gut, dass wir zu Ende spielen konnten. Wir haben viel trainiert, da kommt dann irgendwann auch mal die Müdigkeit. Aber insgesamt war es gut, wir müssen viel spielen, um die Neuen zu integrieren, deshalb geht es am Freitag gleich weiter", sagte Trainer Sammer Motain nach dem Spiel. Bereits am Freitag um 19.50 Uhr geht es für die FCS-Zweite auf dem Kunstrasenplatz der DJK Saarwellingen mit einem Test gegen den Verbandsligisten SG Lebach/Landsweiler weiter. Der FC Kutzhof empfängt am Samstag um 18 Uhr den Ex-Zweirligisten SV Röchling Völklingen auf seinem Rasenplatz "Renkertswiesen".