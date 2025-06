Testspielserie als Wegbereiter für das Oberliga-Debüt

Mit dem Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen beginnt für den SV Holthausen-Biene ein neues Kapitel – und die Vorbereitung darauf startet am Donnerstag, 27. Juni, um 17 Uhr mit dem Trainingsauftakt im Stadion am Biener Busch. Der Verein hat eine Reihe von Testspielen angesetzt, um das Team optimal auf die kommende Spielzeit vorzubereiten.

Den ersten Härtetest gibt es am 3. Juli auswärts beim SV Wietmarschen, gefolgt von einem weiteren Test am 5. Juli bei Concordia Emsbüren. Am 11. Juli gastiert die Mannschaft bei Borussia Emsdetten. Drei Tage später nimmt Holthausen-Biene an der Stadtmeisterschaft teil, wo es zu Duellen mit der SG Freren und dem SV Olympia Laxten kommt. Am 19. Juli steht schließlich das letzte Testspiel bei der Weißen Elf Nordhorn auf dem Programm.

Der Pflichtspielauftakt in der Oberliga ist für den 10. August terminiert. Alle Ansetzungen stehen unter dem Vorbehalt kurzfristiger Änderungen. Aktuelle Informationen veröffentlicht der Verein über seine Social-Media-Kanäle.