Testspielschlappe für Oberligist SC St. Tönis Oberliga Niederrhein: Der SC St. Tönis unterliegt dem OSV Meerbusch überraschend mit 1:2.

So etwas darf eigentlich auch ihn einem Fußball-Testspiel nicht passieren, doch es kommt immer wieder vor. Trainer Alexander Thamm dürfte die Schlappe aber schon wichtige Aufschlüsse für die kommenden Wochen gegeben haben. Oberligist SC St. Tönis verlor überraschend beim drei Klassen tiefer angesiedelten A-Ligisten OSV Meerbusch bei widrigsten Bedingungen – Starkregen und Windböen fegten über den Platz – mit 1:2 (1:2).

Dabei sah es anfänglich so aus, als sollte alles den erwarteten Verlauf nehmen, denn Brian Dollen brachte die Gäste schnell in Führung (9.). Doch dann die Wende: die Platzherren mit dem Ex-St. Töniser Kai König in ihren Reihen drehten durch Frederic Klausner (22.) und Jerome Vekens bereits bis zur Pause die Partie (42.). Trotz vieler Wechsel ging für den zweiten Abschnitt allerdings jeder davon aus, dass der SC die Sache noch locker drehen wird. Aber weit gefehlt: Trotz klarer Überlegenheit blieb es bei der überraschenden Niederlage, weil nicht nur die Offensive, sondern das gesamte Team, auf der ganzen Linie enttäuschte. Abteilungsvorsitzender Markus Hagedorn war dann auch ziemlich angefressen und meinte: „Für solch eine Leistung gibt es einfach keine Entschuldigung.“