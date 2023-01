Testspielprogramme von Differdingen und Käerjeng BGL-Ligisten haben dieser Tage ihre Vorbereitungsprogramme veröffentlicht

Der FCD testet insgesamt fünfmal, den Anfang macht die Begegnung am heutigen Samstag gegen CSO Amnéville (F). Weiter tritt man gegen Royel Excelsior Virton (B), in Thionville (F), gegen Sedan (F) und Mondorf an.

>> Das Differdinger Testspielprogramm

UN Käerjeng 97 bestreitet zwischen dem 14.Januar und 5.Februar insgesamt sogar sechs Freundschaftsspiele, angefangen mit einem Gastspiel in Mamer. Es folgen Partien in Messeancy (B), gegen Magny (F), in Monnerich, gegen Hesperingen und in Rümelingen.

>> Das Käerjenger Testspielprogramm